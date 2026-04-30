Šodien 20:44
Turam īkšķus par fantastisko U-18 izlasi! Latvijas Televīzija pārraidīs mūsējo cīņas par medaļām
"Latvijas sabiedriskais medijs" (LSM) ieguvis tiesības pārraidīt Pasaules čempionāta hokejā jauniešiem (U-18) trīs nozīmīgas spēles.
Tostarp 1. maijā plkst. 15.50 tiks pārraidīta Latvijas izlases pusfināla spēle pret Slovākiju, kā arī 2. maijā tiks pārraidīta cīņa par bronzu plkst. 15.50 un sacensība par pirmo vietu plkst. 19.50. Spēļu gaitai sekot līdzi varēs LTV7 un "REplay.lv".
Neatkarīgi no pusfināla iznākuma skatītājiem būs iespēja vērot arī izšķirošās spēles - cīņu par bronzas medaļām un finālu, kurā tiks noskaidroti turnīra uzvarētāji.
Jau ziņots, ka Latvijas U-18 vīriešu hokeja izlase trešdien Bratislavā pasaules čempionāta elites divīzijas turnīrā pirmo reizi vēsturē sasniedza pusfinālu. Ceturtdaļfinālā Latvija ar 5:2 (1:0, 1:0, 3:2) sensacionāli pārspēja vienaudžus no ASV.