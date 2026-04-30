Praktikante ar autobusu iebrauc Sēnā, pirms tam taranējot automašīnu. VIDEO, FOTO
Ceturtdien netālu no Parīzes Sēnā iegāzies pasažieru autobuss, kurā pie stūres bija praktikante. Kāda aculieciniece pavēstīja, ka autobuss neveica vajadzīgo pagriezienu, taranēja krastmalā novietotu vieglo automašīnu un iegāzās upē.
Incidents noticis Esonas departamentā apmēram 20 kilometrus uz dienvidiem no Parīzes. Praktikante brauca ar instruktoru, autobusā atradās divi pasažieri. Taranētajā un arī upē iekritušajā automašīnā neviena nebija.
Negadījuma brīdī netālu peldēja daži airēšanas kluba dalībnieki, kuri redzēja autobusa iekrišanu, un pirmie metās palīgā, vēsta Francijas raidsabiedrība RFI. Drīzumā notikuma vietā ieradās arī glābēji. Iekritušo glābšanas operācijā piedalījās 16 ugunsdzēsēju automašīnas ar 34 glābējiem, 60 policisti un nirēji.
Visus četrus cilvēkus izdevās veiksmīgi izglābt, vēlāk no upes izvilka arī transportlīdzekļus. Varas iestādes paziņoja, ka gan praktikantes, gan instruktora narkotiku un alkohola testi bija negatīvi. Incidenta cēlonis tiek izmeklēts, vienlaikus varas iestādes pieļauj Sēnas piesārņojuma risku.