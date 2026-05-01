Tūristus Spānijā šovasar gaida nepatīkams pārsteigums
Svelmainajās vasaras dienās gan Spānijas iedzīvotāji, gan tūristi iecienījuši atpūtu kafejnīcu un restorānu āra terasēs. Tomēr šogad spēkā stājušies jauni noteikumi, kas šo prieku varētu laupīt.
Cīnoties ar ārkārtējo svelmi, Spānijas viesmīlības nozares arodbiedrības pieprasījušas stingrāku darbinieku aizsardzību. Kā vēsta portāls "Euronews", tas nozīmē, ka brīžos, kad gaisa temperatūra sasniegs kritisku atzīmi, ēdināšanas iestādēm var nākties pilnībā pārtraukt klientu apkalpošanu ārā.
Slēgs āra terases
Tā kā ekstremālas temperatūras, plūdi un citas dabas katastrofas arvien vairāk ietekmē ikdienu, klimata jautājumi ir iekļauti nesen atjauninātajā Spānijas viesmīlības nozares darba regulējumā. Būtiski grozījumi tagad paredz darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību karstuma viļņu, plūdu un stipras snigšanas laikā. Jaunie noteikumi būs spēkā brīžos, kad Spānijas Valsts meteoroloģijas aģentūra izsludinās oranžo vai sarkano brīdinājumu.
Turpmāk īpaši karstās dienās restorāniem, bāriem un kafejnīcām būs jāsamazina apkalpošana ārā vai pat pilnībā jāslēdz terases, ja tās neatrodas ēnā vai tās nav aprīkotas ar īpašu dzesēšanas sistēmu. Tiesa, terašu slēgšana tiek uzskatīta par galējo līdzekli. Sākotnēji uzņēmēji tiek aicināti pielāgot darba grafikus, nodrošināt biežākus atpūtas brīžus un rūpēties, lai darbinieki patērētu pietiekami daudz šķidruma. Uzņēmumiem, kas šos noteikumus neievēros, draud bargi naudas sodi, kas smagākajos pārkāpumu gadījumos var pārsniegt pat 50 000 eiro.
Tūristiem nāksies pielāgoties
Tūristiem, kuri šovasar plāno atpūtu Spānijā, nāksies pielāgoties jaunajai kārtībai. Lai arī atpūtniekam laiska sēdēšana ēnainā terasē ar aukstu dzērienu rokā pat +40 grādu karstumā šķiet vilinoša, viesmīļiem tas ir smags pārbaudījums. Pavadīt garas stundas uz kājām, nesot smagas paplātes un apkalpojot klientus, šādos apstākļos ir ne vien fiziski mokoši, bet pat bīstami veselībai. Tādēļ dienas tveicīgākajā laikā atpūtniekiem jārēķinās, ka āra terases var tikt pilnībā slēgtas un apkalpošana notiks vienīgi iekštelpās.
Eksperti iesaka savu brīvdienu ritmu plānot tā, lai nesteidzīgas maltītes svaigā gaisā varētu baudīt tieši vakara stundās, kad tveice ir mitējusies un terases atkal strādā ierastajā režīmā. Pielāgošanās dienvidu klimatam nāks par labu arī pašu tūristu pašsajūtai, jo jāatceras, ka pērnvasar atsevišķos Spānijas reģionos gaisa temperatūra pakāpās pat līdz +45 grādiem, kas jebkuram organismam ir ārkārtējs pārbaudījums.
Karstuma vilnis Eiropā
Portāls Jauns.lv jau iepriekš vēstījis, ka pērn Eiropu skāra postošs karstuma vilnis. Pagājušajā vasarā rekordlielais karstums, termometra stabiņam sasniedzot pat +40 grādu atzīmi, prasīja arī cilvēku upurus. Traģiskas vēstis par karstuma izraisītiem nāves gadījumiem pienāca no Itālijas, Spānijas un Francijas. Jāatgādina, ka Spānijā pērnā gada jūnijs bija tveicīgākais visā meteoroloģisko novērojumu vēsturē.