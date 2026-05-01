Zināmas sīkākas ziņas par šokējošo uzbrukumu vīrietim Avotu apkaimes gājēju tunelī
Mēneša sākumā, 4. aprīlī, Latviju šokēja kāds video ieraksts, kurā redzams kā kāds agresīvs vīrietis gaišā dienas laikā Avotu apkaimes gājēju tunelī uzbrūk citam vīrietim. Valsts policija (VP) Jauns.lv norāda, ka abi konfliktā iesaistītie vīrieši bija savstarpēji zināmi, turklāt pirmo sitienu veica notikumā cietušais vīrietis.
Kā Jauns.lv norāda Valsts policija, uzbrukums notika īsi pirms plkst. 19.00, kad kāds 1989. gadā dzimis vīrietis veica sitienu 1969. gadā dzimušam vīrietim galvas rajonā. Kā redzams novērošanas kameru ierakstos, cietušais pēc uzbrukuma palika guļam. Bet, ierodoties adresē, likumsargi konstatēja, ka cietušais vīrietis nereaģē uz komunikāciju un pieskārieniem, kā arī zem vīrieša sejas redzami asins traipi. Līdz ar to policijas darbinieki pieņēma lēmumu nekavējoties uzsākt sirds masāžu līdz mediķu ierašanās brīdim.
Kā Jauns.lv norāda Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD), cietušā veselības stāvoklis brīdī, kad viņš tika nogādāts ārstniecības iestādē, bija smags. Tomēr sīkākas ziņas par vīrieša veselības stāvokli šobrīd mediķi nevarēja sniegt.
"Mums nav tādas informācijas, kas notiek ar pacientu tālāk. Mēs esam pirms-slimnīcas etaps un mēs nododam cietušos ārsniecības iestādēm, kas turpina palīdzības sniegšanu," norāda NMPD.
Abi vīrieši savstarpēji bija pazīstami
Neilgi pēc notikušā Rīgas pašvaldības policijas darbinieki aizturēja 1989. gadā dzimušo vīrieti un viņš tika ievietots īslaicīgās aizturēšanas vietā. Kā norāda VP, "izmeklēšanas laikā tika iegūta plašāka informācija par notikumu un tajā iesaistītajām personām, tajā skaitā no videonovērošanas ierakstiem".
"Personas jau pirms konflikta bija savstarpēji zināmas un konflikts izcēlās ātrāk nekā redzams publicētajā Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas video," uzsver likumsargi.
"Aplūkojot pilno video ierakstu, konstatēts, ka konfliktā 1969. gadā dzimušais vīrietis veica sitienu 1989. gadā dzimušajam vīrieša sejas rajonā, pēc kā viņš nokrita."
"Pēc notikušā vīrietis turpināja savu ceļu, kad viņu panāca 1989. gadā dzimušais (Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas video materiālā redzamais) un raidīja sitienu viņa virzienā. 1969. gadā dzimušais vīrietis nokrita zemē un 1989. gadā dzimušais pameta notikuma vietu."
VP apstiprina, ka par notikušo ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 125. panta pirmās daļas, proti, par smaga miesas bojājuma nodarīšanu. Par šādu noziegumu draud brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
"Aizturētajam vīrietim tika piemērots aizdomās turētā statuss un noteikti drošības līdzekļi: pieteikšanās noteiktā laikā policijas iestādē, aizliegums izbraukt no valsts, aizliegums tuvoties personai, kā arī aizliegums uzturēt jebkādu kontaktu (fizisku, vizuālu vai ar sakaru līdzekļu starpniecību). Vīrietis ievēro noteiktos drošības līdzekļus. Izmeklēšanas laikā netika iegūtas ziņas, ka vīrietis varētu izdarīt jaunu noziedzīgu nodarījumu, traucēt kriminālprocesu vai izvairīties no tā," norāda likumsargi.
Viktorija norāda, ka cietušais ir viņas tēvs
Aizvadītajā nedēļā, 21. aprīlī, kāda sieviete vārdā Viktorija vietnē "Facebook" norādīja, ka video ierakstā redzamā cietusī persona ir viņas tēvs Jurijs. Sieviete atklāja, ka viņas tēvs ir cietis smagi un pašlaik elpo ar plaušu ventilācijas palīdzību".
"Viņš vairs nekad nespēs dzīvot pilnvērtīgu dzīvi – viņš paliks šādā stāvoklī līdz sirds apstāšanās brīdim," paudusi sieviete. "Viņš atrodas slimnīcā, taču ārsti saka, ka cerību neesot. Mūsu ciešanas tiek pagarinātas, un mēs gaidām viņa aiziešanu."
Sieviete paudusi neapmierinātību ar izmeklēšanas gaitu, norādot, ka uzbrucējs šobrīd atrodas brīvībā, un ģimenei tiek traucēts iepazīties ar lietas materiāliem. Viņa lūgusi cilvēkus dalīties ar savu publikāciju, lai lietai tiktu pievērsta pienācīga uzmanība.
"Viņam ir tikai 56 gadi – viņam vēl bija jādzīvo. Pirms trim mēnešiem es apglabāju mammu, un tagad mūsu mājās ir nākusi vēl viena nelaime.
Lūdzu, nepalieciet vienaldzīgi. Ja mēs varam kaut kā ietekmēt situāciju, tad tikai šādā veidā. Mana tēva vārds ir Jurijs. Slepkava ir jāsoda saskaņā ar likumu," norāda sieviete. Jauns.lv centies sazināties ar Viktoriju, lai noskaidrotu sīkākas ziņas par notikušo.