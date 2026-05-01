Indra Salceviča pavasarī maina imidžu
Stiliste Indra Salceviča daudzus pārsteigusi ar pamanāmām vizuālām pārmaiņām – viņai tagad ir cita matu krāsa. Ilgu laiku ar blondo matu toni asociētā Indra tagad izvēlējusies gaiši brūnu matu krāsu ar viegli rudu nokrāsu, piešķirot savam tēlam siltāku un izteiksmīgāku noskaņu.
Indra atklāj, ka jaunais izskats raisījis ne mazums pārsteiguma apkārtējos. Cilvēki pat pirmajā acu uzmetienā viņu mēdzot neatpazīt, jo visi tik ļoti pieraduši redzēt viņu blondīnes tēlā. Tomēr šī nav pirmā reize, kad stiliste izvēlas šādu matu toni. Indrai jau pirms vairākiem gadiem bijusi līdzīga matu krāsa. Šoreiz pārmaiņas notikušas, jo radusies vēlme atsvaidzināt tēlu un pamainīt imidžu. Ar sev raksturīgo humoru Indra smej, ka tagad atliek vien nedaudz pielāgot garderobi jaunajam vizuālajam stilam.
Jauno tēlu Indra Salceviča atrādīja arī 18. aprīlī, kad restorānā "Juusu" apmeklēja uzņēmēja un pavāra Ērika Ozollapas 39. dzimšanas dienas svinības. Vakara gaitā viņa saņēmusi ne mazums komplimentu par savu jauno izskatu, un viesi novērtējuši drosmīgās pārmaiņas.
Uzņēmējs Ēriks Ozollapa nosvin 39. dzimšanas dienu
2026. gada 18. aprīlī sirsnīgā gaisotnē uzņēmējs Ēriks Ozollapa savā restorānā "Juusu" atzīmēja 39. dzimšanas dienu. Ballītē piedalījās tuvākie draugi ...
Foto no nu jau bijušās stilistes Indras Salcevičas "Instagram" profila.