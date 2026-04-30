Pīters Dohertijs uzdanco pie tautasdziesmas un "uguņo" Rīgā. FOTO, VIDEO
Rīgas koncertzālē "Palladium" ceturtdien uzstājās britu mūziķis Pīters Dohertijs.
Pīters Dohertijs sajūsmina klausītājus "Palladium"; 30.04.2026.
Rīgas koncertzālē "Palladium" 30. aprīlī uzstājās britu mūziķis Pīters Dohertijs.
Koncertā varēja dzirdēt rokmūziķa dziesmas no 2025. gadā izdotā albuma "Felt Better Alive" un citiem Dohertija dzīves posmiem.
Dohertijs muzicējis grupās "The Libertines" un "Babyshambles" un izveidojis karjeru kā solomūziķis. Pērn iznākušais piektais soloalbums "Felt Better Alive" guvis plašu kritiķu atzinību un sasniedzis septīto vietu Lielbritānijas albumu topā, kļūstot par visaugstāk novērtēto viņa solo darbu.
Koncerts Rīgā bija daļa no Dohertija tūres "From the Baltic to the Bosphorus".