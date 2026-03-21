RFS pārspēj "Daugavpili"
RFS sestdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas trešajā kārtā izcīnīja panākumu, turpinot spēlēt bez zaudētiem punktiem.
RFS savā laukumā ar 4:1 (1:1) pārspēja "Daugavpili", kas piedzīvoja trešo neveiksmi.
Mača 19. minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Sedriks Kuadio, taču pirmā puslaika kompensācijas laikā daugavpilieši panāca neizšķirtu pēc Elaidžas Adai precīzā sitiena.
Otrajā puslaikā pēc spēlētām nepilnām 12 minūtēm Jānis Ikaunieks bija pirmais pie viesu vārtsarga atvairītās bumbas, un viņš piespēlēja uz vārtu priekšu Darko Lemajičam, kurš nogādāja to "Daugavpils" vārtos, panākot 2:1.
Mača turpinājumā Stefans Paničs pārspēja "Daugavpils" vārtsargu un dubultoja RFS pārsvaru, bet piecas minūtes līdz pamatlaika beigām vēlreiz precīzs bija Lemajičs.
Pērn visās četrās savstarpējās spēlēs uzvarēja RFS, kas šajos mačos guva 19 vārtus, kamēr daugavpilieši katrā no cīņām pa reizei raidīja bumbu mērķī.
Sestdien vēl "Jelgavas" futbolisti savā laukumā uzņems "Grobiņu".
"Jelgava" sezonas ievadā ar 2:1 uzvarēja "Tukums 2000" komandu un turpinājumā spēlēja neizšķirti 1:1 ar "Super Nova". "Grobiņa" pirmajā kārtā ar 1:0 uzvarēja "Daugavpili", bet otrajā ar 0:2 zaudēja "Audai".
Pērn abas komandas vispirms cīnījās neizšķirti, otrajā kārtā uzvarēja "Jelgava", bet pārējās divās - "Grobiņa".
Jau ziņots, ka piektdien uzvaras izrāva "Riga" un "Liepāja", kas attiecīgi pārspēja "Audu" ar 2:1 un "Ogre United" ar 1:0.
Svētdien pirms izlašu pārtraukuma "Tukums 2000" spēkosies ar "Super Nova" komandu.
Pēc aizvadītajām spēlēm deviņi punkti ir RFS, pa sešiem punktiem ir "Liepājai", "Riga" un "Audai", četrus punktus iekrājusi "Jelgava", trīs punktus izcīnījusi "Grobiņa", pa vienam punktam ir "Tukums 2000", "Ogre United" un "Super Nova", bet bez punktiem ir "Daugavpils".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.