FOTO: precizitāte būvniecības nozarē atmaksājas. Kā “BL grupa” izmanto digitalizācijas iespējas

Precizitāte būvniecības nozarē atmaksājas. Kā “BL grupa” izmanto digitalizācijas iespējas
Būvniecības nozarē teiciens “laiks ir nauda” nav tikai metafora – tā ir skaudra realitāte. Materiālu izmaksas nemitīgi pieaug, arī kvalificētu darbaroku trūkst, tādēļ jāmeklē risinājumi, kas palīdz ne tikai ietaupīt, bet arī strādāt ātrāk un efektīvāk.
Ceļu būves uzņēmuma “BL grupa” projektu vadītājs Kristaps Ļaudams uzsver, ka ar digitalizāciju vilcināties nedrīkst, jo pat viens ekskavators vai kompaktiekrāvējs, kas aprīkots ar 3D sistēmu, var būtiski uzlabot uzņēmuma konkurētspēju.
Apjomīgs projekts liek domāt par inovācijām
Pirms pieciem gadiem dibinātais uzņēmums “BL grupa” izbūvē ceļus, laukumus un industriālos objektus. Ikdienas darāmo darbu sarakstā ir dažādi rakšanas darbi, šķembu kārtu izbūve, būvbedru un grāvju rakšana, uzbērumu izbūve, inženierkomunikāciju ierīkošana un daudzi kas cits.
Projektu vadītājs Kristaps Ļaudams uzņēmumā strādā kopš 2021. gada un ikdienā organizē visus būvniecības procesus – no pasūtītāju meklēšanas un līgumu slēgšanas līdz materiālu sagādei un kvalitātes kontrolei. Pavasaris un vasara būvniecībā ir karstākais laiks. “Ziemā tāmējam projektus, piedalāmies iepirkumos un papildinām mūsu aprīkojuma un tehnikas klāstu,” viņš stāsta. Kaut arī komandā ir tikai 20 cilvēku, sadarbojoties ar apakšuzņēmējiem, “BL grupa” spēj īstenot arī ļoti apjomīgus projektus.
Viens no lielākajiem izaicinājumiem bijis izbūvēt deviņas vistu novietnes un ražošanas ēku kompleksu uzņēmumam “Balticovo”. Kristaps jau projekta sākumā sapratis – obligāti nepieciešama 3D automatizācijas iekārta. “Pirms kūts grīdas betonēšanas jāizveido perfekta šķembu pamatne. Ja pamatne būs nelīdzena, starpību nāksies aizpildīt ar betonu, kas mūsdienās ir ļoti dārgs. Lai nerastos lieli betona zudumi, precīza pamatnes izveide ir ārkārtīgi svarīgs posms.” Latvijā šādas iekārtas ir tikai dažas, turklāt ļoti pieprasītas, tādēļ uz nomu paļauties nevar, un tika pieņemts nolēmts, ka iekārta jānopērk pašiem.
Viens cilvēks veselas brigādes vietā
“Lai precīzi izbūvētu laukumus un ceļus, ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalstu esam iegādājušies “Bobcat” kompaktos krāvējus, greidera lāpstu un 3D sistēmu “Trimble”. Tā ir automātiska līmeņošanas iekārta, kas regulē greidera lāpstas augstumu, lai varētu izlīdzināt šķembas līdz pat milimetra precizitātei,” priecājas projektu vadītājs. “Pat mēnesi līdzinot šķembas ar grābekļiem, cilvēki šādu precizitāti nevarētu sasniegt. Šis pirkums ir tiešām nenovērtējams.”
Sistēmā attālināti augšupielādē būvniecības projektu, un traktoriņš pats saprot savu atrašanās vietu, izmantojot sensorus, mastus un bāzes stacijas. Iekārtu var izmantot gan ārā, gan iekštelpās, un Kristaps stāsta, ka šī 3D sistēma ir viens no precīzākajiem risinājumiem, kādi pasaulē pieejami. “Protams, katru tehnikas vienību mums vajag tagad un tūlīt, tāpēc bija grūti sagaidīt projekta pieteikuma izvērtēšanas rezultātus, bet visu paspējām un iekārtu likām lietā vistu novietņu būvniecībā. Visefektīvāk šo tehniku var izmantot, būvējot lielas ēkas un angārus, uz ko arī specializējamies. Tāpat iekārtu var izmantot arī pirms ceļu un laukumu asfaltēšanas. Tā kā arī asfalta cenas kāpj, milimetra precizitāte pasargā no dārgā materiāla izšķērdēšanas.”
Vērienīgais digitalizācijas projekts īstenots ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) atbalstu. Kopējās investīcijas bija 190 000 eiro, no kuriem 50 000 eiro bija LIAA līdzfinansējums. “Par iespējām, ko piedāvā LIAA, mums pastāstīja draugi. Lieki nekavējāmies un uzreiz rakstījām projekta pieteikumu. Tas tiešām nebija nekas sarežģīts, domāju, katrs spētu to izdarīt. Un 50 tūkstošu līdzfinansējums ir ļoti jūtams atbalsts.”
Mājaslapa – uzņēmuma digitālā vizītkarte
Uzņēmums ar LIAA atbalstu pirms dažām nedēļām beidzot ticis arī pie mājaslapas; kopējās projekta izmaksas bija gandrīz 10 000 eiro. Rezultāts iepriecina, jo, pateicoties vakanču sadaļai, ir atrasts jauns kolēģis. “Visus šos piecus gadus uzņēmumam tiešām nebija mājaslapas. Tagad varam klientiem pastāstīt par jaunumiem un parādīt mūsu paveiktos darbus. Esam izveidojuši arī īpašu sadaļu – beramo kravu piegādes kalkulatoru. Klients jebkurā diennakts laikā pats var aprēķināt smilts un dolomīta šķembu kravas piegādes maksu atkarībā no kilometru skaita. Tas ietaupa laiku gan mums, gan klientiem – cenu var noskaidrot dažu sekunžu laikā, nevienam nezvanot,” Kristaps ir gandarīts.
“Digitalizācija ir efektīvs veids, kā cīnīties ar darbaspēka trūkumu,” Kristaps atzīst. “Mums ir arī ekskavatori, kas aprīkoti ar 3D sistēmu, un tagad visu var paveikt viens cilvēks, kurš sēž pie monitora, vairs nav nepieciešama vesela komanda. Turklāt šīs iekārtas mums ļauj startēt iepirkumos ar zemāku cenu, nezaudējot kvalitāti. Ja konkurentam šādu iekārtu nav, viņš pārtērēs materiālus vai tērēs lielus resursus darbaspēkam. Konkurētspēja bez šādām iekārtām noteikti samazinās, tādēļ digitalizācija ir absolūta nepieciešamība. Cilvēkresursu trūkums un materiālu pieaugošās izmaksas mūs piespiež investēt tehnoloģijās, kas nodrošina precizitāti un efektivitāti.”
“Ko varu ieteikt citiem uzņēmējiem? Konkurentiem es teiktu – nedariet neko, investējiet kaut kur citur,” joko “BL grupa” projektu vadītājs Kristaps Ļaudams. “Digitalizācija ir ne tikai mūsu nākotne, bet arī tagadne – bez tās iztikt nevar. Izmantojiet piedāvātās iespējas, citādi to izdarīs jūsu konkurenti!”
Latvijas uzņēmējiem ir pieejams plašs valsts un Eiropas Savienības finansēts atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai, kas apkopots vienotajā uzņēmēju portālā “business.gov.lv” un tā apakšvietnē “liaa.business.gov.lv”. Tur uzņēmumi var atrast informāciju par dažādām programmām –no finansējuma inovāciju un jaunu produktu attīstībai, eksporta veicināšanas un starptautiskās sadarbības iespējām līdz grantiem uzņēmumu digitalizācijai, tehnoloģiju ieviešanai un produktivitātes paaugstināšanai.
