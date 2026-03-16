"Warriors" bez Porziņģa nenosargā vadību pret "Knicks" piedzīvo dramatisku zaudējumu
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis svētdien nepiedalījās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē, kurā viņa pārstāvētā Goldensteitas "Warriors" izlaida 21 punkta pārsvaru un piedzīvoja zaudējumu.
"Warriors" viesos ar rezultātu 107:110 (35:21, 19:24, 26:38, 27:27) zaudēja Porziņģa savulaik pārstāvētajai Ņujorkas "Knicks".
"Warriors" pirmdien viesosies pie Vašingtonas "Wizards", tādējādi Porziņģim dodot atpūtu pirmajā izbraukuma spēlē. Šajā izbraukumā piecas no sešām pretiniecēm ir Porziņģa bijušās komandas.
Svētdien atpūta tika dota arī Dreimondam Grīnam un Deantonijam Meltonam, bet traumu dēļ šobrīd nevar palīdzēt Stefens un Sets Kariji, kā arī Als Horfords.
"Warriors" rindās rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Brendins Podzjemskis, 22 punktus guva Kvinents Posts, 20 punkti bija Giļermu Santusam, bet 19 punktus guva Gerijs Peitons.
"Knicks" komandā ar 30 punktiem un deviņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Dželens Bransons, 17 punkti un 12 atlēkšās bumbas bija Karlam Entonijam Taunsam, bet pa 14 punktiem guva Džordans Klārksons un Ogugua Anunobi.
"Warriors" ar 32 uzvarām 67 spēlēs ieņem devīto vietu Rietumu konferencē, bet "Knicks" uzvarējusi 44 no 69 mačiem un ir trešā Austrumu konferencē.