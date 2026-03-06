Porziņģis dodas izbraukumā, bet vēl nespēlē; "Warriors" bez līderiem apspēlē spēcīgo "Rockets"
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis ceturtdien pēc slimības nespēlēja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Goldensteitas "Warriors" komanda izcīnīja uzvaru.
"Warriors" izbraukumā ar rezultātu 115:113 (30:20, 21:27, 30:35, 20:19, 14:12) uzvarēja Hjūstonas "Rockets" komandu. Jāmin, ka panākums tika izcīnīts ne tikai bez Porziņģa, kurš kluba sastāvā aizvadījis pagaidām tikai vienu spēli, bet arī bez līdera Stefena Karija un Džimija Batlera. Abi turpina dziedēt savainojumus, otrais šajā sezonā vairs nespēlēs.
"Warriors" rindās rezultatīvākais ar 26 punktiem bija Brandins Podzemskis, bet 23 punktus pievienoja De’Entonijs Meltons. "Rockets" komandā rezultatīvākais ar 30 punktiem bija Rīds Šepards, bet 23 punktus pievienoja Kevins Djurants.
Visā spēlē uzvarētājs tika noskaidrots papildlaikā. Pamatlaika izskaņā Alperens Šengins ar precīzu divpunktu metienu panāca neizšķirtu 101:101, bet Kevina Duranta pārkāpums pēc izaicinājuma pieprasīšanas tika atcelts. "Warriors" pamatlaika pēdējā uzbrukumā kļūdījās un tādējādi uzvarētājs noskaidrojās papildlaikā.
Tajā "Warriors" ieguva piecu punktu pārsvaru, kuru "Rockets" gandrīz atspēlēja. 30 sekundes līdz tā beigām Goldensteitai bija trīs punktu pārsvars un pie trīs soda metieniem pēc pārkāpuma tika "Rockets" līderis Durants, kurš trešo no tiem meta garām. Pie atlēkušās bumbas tika "Warriors", Meltonam gūstot pēdējo grozu spēlē.
DE'ANTHONY MELTON SEALS IT FOR THE WARRIORS IN OT!— NBA (@NBA) March 6, 2026
A clutch putback finish to cap his 23-POINT night! pic.twitter.com/V4JEvs9ocp
Kristaps Porziņģis vēl nespēlēja, taču ir devies ar "Warriors" izbraukumā. Tas var nozīmēt, ka ir iespējama viņa atgriešanās ierindā nākamo spēļu laikā. Pirms dueļa Hjūstonā Porziņģis iesildījās ar komandu .
Welcome sight for the Warriors: Kristaps Porzingis and Seth Curry currently starting up a pregame on-court workout tonight in Houston pic.twitter.com/yjpwhpghCj— Anthony Slater (@anthonyVslater) March 5, 2026
Here is some more video from Kristaps Porzingis’ pregame workout in Houston tonight as he tries to work his way back pic.twitter.com/ZWTsNEbZkz— Anthony Slater (@anthonyVslater) March 5, 2026
"Warriors" ar 32 uzvarām 62 spēlēs ieņem astoto vietu Rietumu konferencē. Nākamo spēli klubs aizvadīs naktī uz 8. martu, kad viesosies pie čempiones, Oklahomasitijas "Thunder".