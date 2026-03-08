Porziņģis atgriežas laukumā ar deviņiem punktiem, viņa pārstāvētajai "Warriors" piedzīvojot zaudējumu
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis, atgriežoties laukumā pēc sešu spēļu izlaišanas, sestdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā guva deviņus punktus, taču viņa pārstāvētā Goldensteitas "Warriors" ar 97:104 (28:34, 26:33, 29:19, 14:18) piekāpjoties Oklahomasitijas "Thunder".
Porziņģis spēlēja 22 minūtes un 59 sekundes un realizēja trīs no septiņiem divu punktu metieniem un trīs no sešiem soda metieniem, kā arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, iekrāja piecas rezultatīvas piespēles, vienu bloķētu metienu vienu kļūdu un četras piezīmes, noslēdzot maču ar +/- rādītāju +6. Latvijas basketbolists pēc nonākšanas "Warriors" komandā februāra sākumā aizvadīja vienu spēli, bet pēc tam saslimšanas dēļ izlaida sešus mačus pēc kārtas.
"Warriors" rindās rezultatīvākais ar 22 punktiem un 11 bumbām zem groziem bija Giļerme Karvalju du Santušs, bet vēl 17 un 16 punktus guva attiecīgi Brendins Podziemskis un Dreimonds Grīns. Mājinieku uzvaru ar 27 punktiem sekmēja Šejs Gildžess-Aleksandrs, kamēr Izajs Džo pievienoja 18 punktus. "Thunder" ar 50 uzvarām 65 spēlēs ir Rietumu konferences līdere, bet "Warriors" ar bilanci 32-31 ierindojas astotajā pozīcijā.