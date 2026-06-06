Latvijas U-17 futbola izlase kompensācijas laikā izrauj uzvaru pār Ukrainu
Latvijas U-17 vīriešu futbola izlase sestdien 2026. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra B līgas otrās kārtas spēlē ar 3:2 (0:1) pārspēja vienaudžus no Ukrainas, vēsta Latvijas Futbola federācija (LFF).
Komandas sākumsastāvā salīdzinājumā ar turnīra pirmo maču tika veiktas trīs izmaiņas.
Pēc veiksmīgas ielaušanās soda laukumā pretinieki vadībā izvirzījās mača 11. minūtē, bet otrā puslaika sākumā pārsvaru dubultoja, ātrajā pretuzbrukumā realizējot izgājienu pret Mareku Muižzemnieku.
Pavisam neilgu laiku vēlāk par spēli ar roku soda laukumā uz pretinieku vārtiem tika piešķirts 11 metru soda sitiens, kuru pārliecinoši realizēja Miķelis Krišjānis Menniks. Savukārt 65. minūtē atspēlēšanos īstenoja Deivids Baltrušaitis, no vārtu priekšas esot precīzs otro reizi šajā turnīrā. Mača izskaņā aktīvāki centienos izraut uzvaru bija Latvijas jaunieši, par ko viņi tika atalgoti kompensācijas laika sestajā minūtē - precīzs bija Aleks Ščerbinskis.
Pirms tam trešdien turnīra pirmajā spēlē Latvijas izlase cīnījās neizšķirti 2:2 ar mājinieci Albāniju. Vietu sadalījums apakšgrupā kļūs zināms pēc albāņu un ukraiņu tikšanās otrdien.
Galvenā trenera Andreja Gluščuka vadībā turnīrā piedalās spēlētāji no astoņiem pašmāju, kā arī Itālijas, Beļģijas, Spānijas, Norvēģijas un Vācijas klubiem. Sastāvā iekļauti arī divi gadu jaunāki futbolisti.
Pērnajā oktobrī šī dzimšanas gada Latvijas U-17 izlase kvalifikācijas pirmās kārtas turnīrā Spānijā savā apakšgrupā ierindojās trešajā vietā (2:3 pret Dāniju, 0:5 pret Spāniju un 5:1 pret Andoru). Līdz ar to komanda neiekļuva otrās kārtas A līgā, kur tika dalītas ceļazīmes uz finālturnīru, bet tā vietā B līgā spēkojas par paaugstināšanos uz A līgu 2027./2028. gada Eiropas U-19 čempionāta atlases ciklam.
Uz A līgu 2027./2028. gada Eiropas U-19 čempionāta atlases ciklam pakāpsies B līgas apakšgrupu uzvarētāji.
Eiropas U-17 čempionāta finālturnīrs pašlaik notiek Igaunijā.
Tikmēr nākamais Latvijas U-17 izlases sasaukums ar 2010. dzimšanas gada spēlētājiem 2027. gadā būs Eiropas čempionāta finālturnīra mājinieki. Latvijas komanda piedalīsies kvalifikācijas sacensībās, tomēr tās vieta finālturnīrā ir garantēta neatkarīgi no uzrādītajiem rezultātiem. Pirmās atlases kārtas sacensībās novembrī Horvātijā piedalīsies arī Beļģija un Kosova.
Eiropas U-17 čempionāta finālturnīrs nākamgad notiks Rīgā, Jūrmalā un Jelgavā.
Latvijas U-17 futbola izlases sastāvs:
vārtsargi - Toms Petrovičs ("Super Nova"), Mareks Muižzemnieks ("RFS Academy");
aizsargi - Aleksandrs Siņeļņikovs, Adrians Saulītis (abi - "Riga FC Academy"), Miks Siliņš ("Mārupes NSS"), Valters Emīls Triščenko ("Liepājas Futbola skola"), Fabio Sebastians Rošā ("Super Nova"), Oskars Šulcs ("Molenbeek", Beļģija), Pauls Pinkulis ("Skanstes SK");
pussargi - Zahars Maligins ("Huesca", Spānija), Gabriels Valentīns Fimreite ("Haugesund", Norvēģija), Kārlis Miezis ("Baunatal", Vācija), Miķelis Krišjānis Menniks, Alekss Ščerbinskis (abi - "Skanstes SK"), Alims Saveļjevs ("Daugavpils");
uzbrucēji - Ralfs Blūms, Bruno Andris Jirgensons (abi - "JDFS Alberts"), Deivids Baltrušaitis ("Skanstes SK"), Ņikita Solomonovs ("Venezia", Itālija), Ilija Anohins ("Riga FC Academy").