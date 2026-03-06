"Ventspils" basketbolisti savā laukumā tiek pie pārliecinošas uzvaras pār Keilas komandu
"Ventspils" basketbolisti piektdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē tika pie drošas uzvaras.
Ventspilnieki savā laukumā ar 95:83 (29:20, 21:14, 22:23, 23:26) pārspēja Keilas "Coolbet".
Mājinieku uzvaru ar 19 gūtajiem punktiem sekmēja Braients Tomass, pa 15 punktiem guva Armands Urkis un Kamerons Šeltons, kurš arī iekrāja sešas bumbas zem groziem un piecas rezultatīvas piespēles.
Keilas vienībā ar 26 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām izcēlās Izajs Tompsons, kamēr Mārtijs Hils tika pie 17 punktiem un septiņām bumbām zem groziem.
Ventspilnieki ar 17 uzvarām un septiņiem zaudējumiem turnīra tabulā ieņem sesto vietu, kamēr Keilas komanda ar bilanci 2-22 ierindojas pēdējā pozīcijā 14 komandu konkurencē.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".