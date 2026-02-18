Baiba Bendika: "Man ir gana daudz spēka un raksturs, lai pacīnītos arī pēdējā aplī"
Latvijas biatlonistei Baibai Bendikai ir pietiekoši labs fiziskais stāvoklis, lai varētu pacīnīties par augstu pozīciju arī pēdējā aplī, sarunā ar aģentūru LETA izcēla Bendika.
"Prieks, ka varējām atrādīt mūsu Latvijas spēku, un spēju nodot stafeti pirmajā pozīcijā. Nu jau uz beigu posmu olimpiādē, kad jau ir sakrājies mentālais nogurums, izdevās tāpat izmantot dienu," teica Bendika.
"Man ir gana daudz spēka un raksturs, lai pacīnītos arī pēdējā aplī. Šodien izdevās to vēlreiz apliecināt," viņa turpināja.
Bendika stafetē izmantoja pa vienai rezerves patronai abās ugunslīnijās, un viņa atzina, ka olimpiskajās spēlēs līdz šim šaušana padevusies labāk nekā iepriekšējās sacensībās šosezon.
"Lielāko daļu olimpiādes esmu šāvusi ap 80 procentiem, izņemot iedzīšanu, tāpēc iet nedaudz stabilāk nekā sezonas laikā. Prieks, ka šodien izdevās sašaut izmantojot tikai pa vienai rezerves patronai," stāstīja sportiste.
Bendika norādīja, ka sacensībās ar kopēju statu viņa gribētu vēl nedaudz uzlabot šaušanu. "Redzēsim kā ies. Jāgatavojas ar mierīgu galvu, un cerams, ka izdosies pacīnīties," viņa piebilda.
Sacensības ar kopēju startu, kas tiks aizvadītas sestdien, Bendikai un Esterei Volfai būs noslēdzošais starts olimpiskajās spēlēs.
"Nedaudz tomēr krājās tas nogurums, enerģiju ir aizvien grūtāk uzturēt, bet ir bijusi gana laba olimpiāde līdz šim. Atliek tikai noslēgt olimpiskās spēles uz labas nots," izcēla biatloniste.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.