Čempione "Paris Saint-Germain" pēc 0:2 UEFA Čempionu līgas "play-off" mačā uzvar "Monaco", panākumi arī "Real", "Borussia" un "Galatasaray"
Iepriekšējās sezonas UEFA Čempionu līgas uzvarētāja Parīzes "Saint-Germain" otrdien ar uzvaru sāka šīs sezonas izslēgšanas turnīru, pie panākuma pirmajā mačā tiekot arī Madrides "Real", Dortmundes "Borussia" un Stambulas "Galatasaray" futbolistiem. Atbildes spēles notiks nākamajā nedēļā, uzvarētājām divu maču summā sasniedzot astotdaļfinālu.
Parīzes "Saint-Germain" viesos ar 3:2 (2:2) uzvarēja "Monaco". Jau spēles pirmajā minūtē "Monaco" pārtvēra bumbu laukuma vidusdaļā, un ātri izspēlētu uzbrukumu ar precīzu sitienu no vārtu priekšas noslēdza Folarins Baloguns. 18. minūtē Baloguns bija pārāks cīņā ar pretspēlētāju un otro reizi ieraidīja bumbu vārtos.
Mazliet vēlāk pēc pārkāpuma soda laukumā uz "Monaco" vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens. "Pendeli" izpildīja Vitors Fereira jeb Vitinja, kura raidīto bumbu Filips Kēns atvairīja. Puslaika otrajā pusē Usmanu Dembelē nomainīja Dezirē Duē, kurš, nospēlējot pāris minūtes, 29. minūtē ar netraucētu sitienu panāca 1:2. Tuvu puslaika beigām, 41. minūtē, pēc Duē sitiena pirmais pie atsistās bumbas bija Ahrafs Hakimi, kurš izlīdzināja rezultātu.
Otrā puslaika sākumā pussargs Aleksandrs Golovins par rupju pārkāpumu atstāja "Monaco" komandu desmit vīru sastāvā. Spēlējot ar viena futbolista pārspēku, 67. minūtē Duē ar sitienu no apmēram 12 metriem panāca 3:2.
Tikmēr Madrides "Real" viesos ar rezultātu 1:0 (0:0) uzvarēja Lisabonas "Benfica". Vienīgie vārti tika gūti 50. minūtē, kad pēc straujas pārejas uzbrukumā Vinisiuss Žuniors izpildīja spēcīgu un precīzu sitienu no soda laukuma dziļuma.
Savukārt Dortmundes "Borussia" mājās ar 2:0 (2:0) bija pārāka pār Bergāmo "Atalanta". Spēles trešajā minūtē, viesiem nespējot izraidīt bumbu tālāk no soda laukuma, pēc Juliāna Rīersona centrējuma precīzi ar galvu sita Serhu Girasī. Puslaika beigās, 42. minūtē, pēc Girasī piespēles bumbu tukšos vārtos ieraidīja Maksimiliāns Baiers.
Tikmēr Stambulas "Galatasaray" mājās ar 5:2 (0:2) uzveica Turīnas "Juventus". Mača 15. minūtē viesi zaudēja bumbu pie sava soda laukuma un Gabriels Sara ar sitienu pretī vārtiem panāca 1:0 mājinieku labā. Nākamajā minūtē pēc Pjēra Kalulu sitiena Ugurdzans Čakirs glāba "Galatasaray" komandu, taču pirmais pie atsistās bumbas bija Tūns Kompeinerss. 32. minūtē straujā pretuzbrukumā Kompeinerss pretinieku ielenkumā izdarīja sitienu no soda laukuma līnijas un panāca 2:1 "Juventus" labā.
Otrā puslaika sākumā, 49. minūtē, Noā Langs vārtu priekšā bija pirmais pie atsistās bumbas un izlīdzināja rezultātu, bet 60. minūtē pēc Sara izpildītā soda sitiena bumbu vārtos ievirzīja Davinsons Sančess. Laukumā pavadījis tikai pusi no otrā puslaika, otro dzelteno kartīti saņēma "Juventus" aizsargs Huans Savals. Turpinājumā 75. minūtē Viktors Osimhens pretinieku soda laukumā pārtvēra bumbu, un pēc viņa piespēles vārtus guva Langs. Četras minūtes pirms pamatlaika beigām vēlreiz Osimhena sekmīgā spēle soda laukumā veicināja Sašas Boija vārtu guvumu.
Pēc astoņām spēļu kārtām astotdaļfinālā vietu jau nodrošinājušas Londonas "Arsenal", Minhenes "Bayern", "Liverpool", Totenhemas "Hotspur", "Barcelona", Lisabonas "Sporting", Londonas "Chelsea" un Mančestras "City".
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļuva astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls maijā notiks Budapeštā.
Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".