“Šo lēmumu negaidīju” - Andris Nelsons komentē Bostonas simfoniskā orķestra lēmumu nepagarināt ar viņu līgumu
Piektdien, 6. martā, kļuva zināms, ka Bostonas simfoniskais orķestris (BSO) nepagarinās līgumu ar pasaulslaveno latviešu diriģentu Andri Nelsonu. Pats diriģents paziņojumā norāda, ka viņa muzikālā vadība orķestrī noslēgsies 2027. gada augustā, vienlaikus uzsverot apņemšanos līdz pilnvaru termiņa beigām turpināt darbu ar pilnu atdevi.
"Esmu informēts, ka Bostonas simfoniskā orķestra valde ir nolēmusi izbeigt manu Bostonas simfoniskā orķestra muzikālā vadītāja amata izpildi. Valde ir lēmusi, ka mana muzikālā vadība noslēgsies 2027. gada augustā, tiecoties pēc abpusēji labvēlīga nobeiguma. Lai gan šis nav lēmums, ko es gaidīju vai vēlējos, esmu nelokāmi uzticīgs jums un mūsu kopīgajam darbam. Es saprotu, ka lēmums nav saistīts ar mākslinieciskajiem standartiem, sniegumu vai panākumiem manas darbības laikā, un tādēļ mans mērķis ir skaidrs: aizsargāt mūziku, atbalstīt orķestra stabilitāti un turpināt uzstāties ar Bostonas simfoniskā orķestra mūziķiem visaugstākajā mākslinieciskajā līmenī," paziņojumā pauž Nelsons.
"Esmu apņēmies izpildīt savus muzikālā vadītāja pienākumus ar atdevi, godīgumu un rūpēm. Šie pienākumi man vienmēr ir bijuši vissvarīgākie, un es esmu nemainīgi uzticīgs panākt veiksmīgu 2026./2027. gada sezonu," pauda diriģents.
"Mūzika, ko esam kopīgi radījuši, jūsu radošums, uzticība, atdeve, cieņa un dāsnums man ir bijušas ārkārtējas un neaizvietojamas dāvanas. Mūsu muzikālais piedzīvojums ir bijis viens no manas dzīves lielajiem priekiem un privilēģijām. Es jums pasakos no visas sirds. Lūdzu neaizmirstiet, cik dziļi pateicīgs es jums esmu un vienmēr būšu," pauda Nelsons.
Vienlaikus BSO mūziķi sociālajos tīklos izplatījuši savu atbalstu diriģentam: "Mēs, Bostonas simfoniskā orķestra mūziķi, atbalstām mūsu iemīļoto māksliniecisko vadītāju Andri Nelsonu. Mēs stingri iebilstam pret orķestra valdes lēmumu pārtraukt Maestro Nelsona līgumu. Mūziķi tic Andra nākotnes vīzijai", teikts orķestra mūziķu paziņojumā.
Kā jau ziņots, BSO piektdien paziņoja, ka nepagarinās līgumu ar Nelsonu, kurš orķestri vada kopš 2014. gada. Orķestra izpilddirektors Čads Smits skaidroja lēmumu ar nesaskaņām par nākotnes vīziju.
Nelsons ir vairākkārtējs "Grammy" balvas laureāts un vada arī Leipcigas "Gewandhaus" orķestri.