Kaspars Daugaviņš atklāj savus veiksmes talismanus
Latvijas vīriešu ledus hokeja izlases kapteinis Kaspars Daugaviņš, kas Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā bija viens no Latvijas delegācijas karognesējiem, atklāj savus veiksmes talismanus.
Uz Milānu Kaspars Daugaviņš aizlidoja ļoti labā garastāvoklī: “Šis ir īpašs gads. Ar visu to, kas pasaulē notiek, šķiet, ka tieši sports iedod cilvēkiem pozitīvismu. Arī mēs kā sportisti šogad jūtamies samīļoti un sabužināti. Jūtu, ka mums ir liels pacēlums pierādīt, ka Latvija ir sporta lielvalsts. Turklāt šī ir lielākā Latvijas delegācija ziemas olimpiskajās spēlēs, kas parāda, ka latvieši māk sportot, un atbalsts, ko saņemam no sabiedrības un medijiem, rada pozitīvu gaisotni. Tagad viss ir mūsu rokās – pierādīt to!”
Drēbju tik daudz, ka savas var atstāt mājās
Pirms došanās uz olimpiskajām spēlēm Kaspars Daugaviņš ar citiem kolēģiem nelielā modes skatē paguva sabiedrībai atrādīt, kādi būs olimpiešu sporta un brīvā laika tērpi.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Daugaviņš atklāja, ka hokejistiem jau neesot daudz variantu, ko likt ceļa somās. “Jāņem ir pamata sporta apģērba komplekts. Un tad var kaut ko no savām drēbēm pielikt klāt, ja no olimpiskā ciematiņa sanāks aiziet līdz pilsētai. Mana soma tā bija piepakota, ka bija grūti aizvērt. Katru dienu var telefonā atnākt īsziņa ar to, kas jāvelk visiem olimpiešiem. Un tajā komplektā, kas mums ir piešķirts, ir ļoti daudz drēbju, ko izmantosim. Var teikt, ka esam no matu galiņiem līdz pēdām noģērbti, katrai dienai būs savs tērps. Un olimpiskajā ciematā mēs drīkstam pārvietoties tikai olimpiskajās drēbēs. Tā ka patiesībā savas drēbes no mājām var arī neņemt līdzi,” pastāsta Latvijas hokeja izlases kapteinis.
Daugaviņš uz Milānu devās ar vienu koferi un skaidroja, ka viņam pilnīgi pietiek ar tik lielu bagāžu. Ikvienam izlases hokejistam līdz ar izsniegto apģērbu komplektu un bagāžas koferi vēl tika piešķirta mugursoma un rokassoma, kurā var salikt elektroniskās ierīces.
Tiesa gan, par pārsniegtajiem bagāžas kilogramiem šoreiz nebija jāuztraucas, jo Latvijas hokeja izlasei ir tā priekšrocība, ka kilogrami tiek rēķināti visai izlasei kopā. “Hokejs jau viens pats pārsniedz pieļaujamo kilogramu skaitu. Un, manuprāt, hokeja komandai mantu ir vairāk nekā visai pārējai olimpiskajai izlasei kopā. Ekipējuma menedžeriem vien ir ap 100 somām līdzi,” rēķina Daugaviņš.
Brīvajā laikā studēs biznesu
Latvijas hokeja izlases kapteinis uzskaita tās lietas, bez kurām nevarēja aizlidot uz Milānu: “Man vienmēr ir savi nosacījumi, kam jābūt līdzi, – makam, telefonam un lādētājam. Ja kaut kas aizmirsts, citas vajadzīgās lietas vienmēr var nopirkt uz vietas. Un olimpiskajā ciematā esam nodrošināti ar visu nepieciešamo. Par mums rūpējas, lai mazāk ir jāņem līdzi no mājām. Lai aizpildītu brīvo laiku starplaikos starp treniņiem, paņēmu līdzi datoru, jo pašlaik studēju Biznesa vadības koledžā. Pirmo semestri pabeidzu, tagad jau ir sācies otrais. Viss nepieciešamais studijām ir pieejams tiešsaistē, tāpēc galvenais ir dators. Ja būs kādi darbi jānodod, varēšu to izdarīt. Uz olimpiskā cikla laiku gan mācības paliks otrajā plānā.”
Daugaviņa ģimenes meiteņu atbalsts
Šoreiz uz Milānu atbalstīt dēlu brauc arī Kaspara mamma Inga, kā arī sieva Santa ar meitām Amandu un Adeli.
Viņām visām šīs ir pirmās olimpiskās spēles, ko apmeklē klātienē, un hokejists priecājās, ka viņa meitām tas būs īpašs piedzīvojums. “Gan jau man izdosies ar savām meitenēm satikties, jo viņas jau nedzīvo olimpiskajā ciematiņā. Viņām nokļūšana bija sarežģītāka, jo dzīvošana spēļu laikā viesnīcās ir dārga un viss jau norezervēts. Nebija vienkārši arī dabūt biļetes uz sporta pasākumiem, jo nav jau tā, ka mums, sportistiem, dod tās biļetes tik, cik katram vajadzētu. Sieva ar bērniem Milānā būs piecas dienas un noskatīsies pirmās divas Latvijas hokeja izlases spēles. Mamma brauks uz trim dienām un noskatīsies ceturto un, cerams, arī piekto mūsu spēli. Ģimenes atbalsts šādā notikumā ir īpašs. Man personīgi šīs ir ceturtās olimpiskās spēles, bet pirmās, kad kāds no manas ģimenes skatīsies klātienē,” atklāja kapteinis.
Viņa sieva Santa ir īpaši sagatavojusies fanošanai un kopā ar meitām atbalstīs hokejistus, tērpušās džemperos Latvijas karoga krāsās un ar Kaspara numura zīmi. “Nevar jau ilgi skolu kavēt, bet šoreiz nespējām laist garām olimpiskās spēles, ja tās notiek tik tuvu. Un droši vien mūsu ģimenei šīs ir pēdējās spēles ar Kaspara piedalīšanos. Vēlam visu to labāko, lai viņam izdodas. Liels lepnums, ka Kaspars tika izvēlēts atklāšanas ceremonijā nest Latvijas karogu,” teic Santa Daugaviņa.
Ne reizi vien ir dzirdēti stāsti par sportistu veiksmes talismaniem. Arī mūsu hokeja izlases kapteinim ir savi aizsardzības amuleti. Viņam vienmēr kakla ķēdītē esot iekārts laulību gredzens, horoskopa zīme – Vērsis, kā arī stilizēta aizsardzības zīme – latviešu cirvītis. Savukārt uz muguras ir vēl kāda slavena Daugaviņa spēka zīme – uztetovēts Latvijas ģerbonis ar sakrustotām hokeja nūjām, numuru 16, ar kuru Daugaviņš pārsvarā spēlē, un apakšā uzrakstu “Daugava”, kas simbolizē spēlētāja iesauku.