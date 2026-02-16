Zaudējums ar dārgu cenu. Zināms Latvijas hokeja izlases pretinieks cīņā par olimpisko spēļu ceturtdaļfinālu
Pēc ASV uzvaras pār Vāciju 2026. gada ziemas olimpisko spēļu hokeja turnīrā (ar 5:1) oficiāli noskaidrojās izlases, kuras sasniegušas automātiski ceturtdaļfinālu, kā arī Latvijas pretinieci cīņā par labāko astotnieku.
Pirms spēles pret Dāniju Latvijas hokejisti atradās komfortablā pozīcijā. Panākums pār Vāciju deva iespēju pat pie izcīnīta punkta un zaudējuma pret Dāniju finišēt otrajā vietā C grupā un iegūt potenciāli kādu parocīgāku pretinieku kvalifikācijas mačā. Beigās latvieši pēc slikta sākuma zaudēja ar 2:4.
A grupā ar trim uzvarām tikpat spēlēs automātisku dalību ceturtdaļfinālā nodrošināja Kanāda, bet no C grupas bez zaudējumiem vietu labāko astotniekā - ASV. Spraigāka cīņa par uzvaru grupā bija B, kur slovākiem, somiem un zviedriem pa sešiem punktiem, bet savstarpējo spēļu rezultātos labāki izrādījās Slovākija (viņi pirmie). Savukārt Somijas 11:0 pār Itāliju deva tai labāko rezultātu no atlikušajām turnīra komandām un viņi ceturtdaļfinālā iekļuva kā ceturtā komanda.
Latvija ar diviem zaudējumiem trijās spēlēs ieņēma pēdējo, ceturto vietu C grupā. Tas nozīmē, ka cīņā par ceturtdaļfinālu tai nekas parocīgs pretī nebūs - būs jāspēkojas pret spēcīgo Zviedriju. Gadījumā, ja Latvija zaudētu pamatlaikā ar vienu vārtu pārsvaru, tad šajā fāzē pretī stātos Čehija. Savukārt vismaz viens punkts un Vācijas zaudējums ASV (kas arī notika) dotu jau labvēlīgāku zaru - vāciešiem, kas tagad ir Latvijas vietā, cīņā par ceturtdaļfinālu jāspēkojas pret Franciju un uzvaras gadījumā tās nākamā pretiniece būs Slovākija.
Latvijas un Zviedrijas dueļa uzvarētājam ceturtdaļfinālā būs jāspēkojas pret vienu no turnīra favorītēm ASV. Latvieši jau vienu maču pret amerikāņiem aizvadīja, turnīra ievadā zaudējot ar 1:5. Zviedri, kuriem arī sastāvā netrūkst NHL spīdekļu, būs spēles favorīte pret Latviju, taču ik pa laikam latvieši zviedriem spējuši arī izrādīt nopietnu konkurenci.
Latvijas un Zviedrijas duelis gaidāms kā noslēdzošais no kvalifikācijas cīņām - respektīvi, plkst. 22:10 pēc Latvijas laika. Spēle notiks "Santagiulia" arēnā, kurā latvieši aizvadījuši tikai vienu spēli.
Citos kvalifikācijas dueļos Čehija spēkosies pret Dāniju, bet Šveice pret mājinieci Itāliju. Pirmā pāra uzvarētāja ceturtdaļfinālā cīnīsies pret spēcīgo Kanādu, bet otrā pāra pret Somiju. Olimpiskais hokeja turnīrs ritēs līdz šīs nedēļas beigām, kad arī noslēgsies ziemas olimpiskās spēles.
Latvija vs ASV 2026. gada ziemas olimpisko spēļu hokeja turnīrs
2026. gada 12. februārī Latvijas hokejisti piedzīvoja zaudējumu ziemas olimpisko spēļu turnīrā pret ASV.