Latvijas biatlonistiem pieticīgi rezultāti: Rastorgujevs olimpisko spēļu iedzīšanas sacensībās ieņem 29. vietu
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu 12,5 kilometru iedzīšanas sacensībās Latvijas biatlonists Andrejs Rastorgujevs svētdien izcīnīja 29. vietu, Rihards Lozbers finišēja 47. vietā, bet Edgars Mise tika apdzīts par apli un nefinišēja.
Par olimpisko čempionu kļuva sprintā septīto vietu izcīnījušais zviedrs Martins Ponsiluoma, kurš šautuvē pieļāva tikai vienu kļūdu un finišēja pēc 31 minūtes un 11,9 sekundēm
Otrais pēc 20,6 sekundēm finišu sasniedza bronzas medaļas ieguvējs sprintā Sturla Holms Lēgreids no Norvēģijas, kurš kļūdījās divas reizes, bet trešais vēl pēc 9,1 sekundes finiša līniju šķērsoja Emiljēns Žaklēns, kurš šautuvē pieļāva trīs kļūdas, no kurām divas pēdējā šautuvē.
Rastorgujevs trasē devās ar 30. numuru divas minūtes un četras sekundes pēc sprinta uzvarētāja francūža Kentēna Fijona-Majē, bet Lozbers startēja vēl pēc astoņām sekundēm.
Pirmajā šaušanā guļus Rastorgujevs bija precīzs un trasē atgriezās 21. vietā, kamēr Rihards Lozbers un Edgars Mise pieļāva attiecīgi pa trīs un četras kļūdas un atkrita un 51. un 60. pozīciju.
Arī otrajā šaušanā guļus Rastorgujevs bija nekļūdīgs un pakāpās uz 18. pozīciju, kamēr Lozbers un Mise veica pa vienam soda aplim un trasē atgriezās 47. un 60. vietā.
Pirmajā šaušanā stāvus Rastorgujejs pieļāva vienu kļūdu, tomēr pakāpās uz 16. pozīciju, Lozbers kļūdījās vienu reizi, bet Mise - divas. Savukārt pēdējā šaušanā Rastorgujevs kļūdījās divas reizes, kas lika atkāpties uz 22. vietu, bet līdz finišam viņu apsteidza vairāki konkurenti, līdz ar ko nācās samierināties ar 29. vietu.
Lozbers pēdējā šaušanā pieļāva vēl divas kļūdas, kamēr Mise tika apdzīts par apli un ceturto šaušanu vairs neveica.
Rastorgujevs finišā uzvarētājam zaudēja trīs minūtes un 28,9 sekundes, bet Lozbers zaudēja piecas minūtes un 17, sekundes.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.