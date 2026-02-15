Skrējēji Rīgas maratonā 2025. gadā.
Šodien 13:16
Rīgas dome plāno būtiski palielināt atbalstu Rīgas maratonam
Rīgas dome plāno būtiski palielināt atbalstu Rīgas maratonam, liecina sagatavotais lēmumprojekts.
Pagājušā gada 28. februārī Rīgas dome nolēma no 81 060 eiro līdz 191 060 eiro palielināt atbalstu maratona rīkošanai galvaspilsētā. Tagad dome plāno palielināt atbalstu maratona rīkošanai palielināt vairāk nekā uz pusi un piešķirt tam 300 000 eiro. Par atbalsta palielināšanu jālemj Rīgas domes komitejās un domē.
Jau ziņots, ka dome 2022. gadā nolēma slēgt līgumu ar SIA "Nords Event Communications" par Rīgas maratona rīkošanu. Ar šo līgumu pašvaldība uzticēja ekskluzīvas tiesības aģentūrai organizēt Rīgas maratonu piecus gadus.