Kanādas un Šveices dāmas iekļūst olimpiskā hokeja turnīra pusfinālā
Kanādas un Šveices sieviešu hokeja izlases sestdien iekļuva Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu turnīra pusfinālā.
Kanāda ceturtdaļfināla spēlē ar 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) uzvarēja Vāciju. Kanādietēm vārtus guva Brianna Dženere, Klēra Tompsone, Sāra Filjē, Bleira Tērnbela un Marija Filipa Pulēna. Vācietēm vienīgos vārtus guva Franciska Feldmeiere.
Pēdējā ceturtdaļfināla mačā Šveice ar 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) pārspēja Somiju. Vienīgos vārtus 35. minūtē guva Alīna Millere.
Pusfinālos tiksies ASV ar Zviedriju un Kanāda ar Šveici.
Olimpisko spēļu turnīrā desmit komandas sadalītas divās apakšgrupās, balstoties uz rangu. Ceturtdaļfinālā iekļuva visas piecas A grupas dalībnieces - Kanāda, ASV, Somija, Čehija un Šveice -, kā arī trīs labākās komandas no B grupas, kurā cīnījās Zviedrija, Vācija, Itālija, Francija un Japāna.
Iepriekšējās olimpiskajās spēlēs par čempionēm kļuva kanādietes, kuras finālā pieveica ASV izlasi, bet bronzas godalgas izcīnīja Somijas sieviešu izlase.