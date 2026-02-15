Šosezon savainotais Lilards trešo reizi karjerā uzvar NBA Visu zvaigžņu spēles tālmetienu konkursā
Šosezon traumas dēļ nespēlējošais Portlendas "Trail Blazers" aizsargs Damians Lilards sestdien trešo reizi karjerā triumfēja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Visu zvaigžņu spēles tālmetienu konkursā.
Lilards par trīspunktu metienu konkursa uzvarētāju kļuva arī 2023. un 2024. gadā, bet pagājušā gada uzvarētājs Tailers Hiro no Maiami "Heat" šoreiz nepiedalījās. Līdz šim trīs reizes tālmetienu konkursā bija uzvarējuši tikai Lerijs Bērds un Kreigs Hodžess.
Fināla kārtā Lilards sakrāja 30 punktus, par trim punktiem apsteidzot Devinu Bukeru no Fīniksas "Suns", bet trešais bija Šarlotas "Hornets" pirmgadnieks Kons Knepels.
Savukārt "slam dunk" konkursā nepārspēts palika Kešeds Džonsons no Maiami "Heat". Fināla kārtā Džonsons sakrāja 97,4 punktus, bet otrais ar 93 punktiem palika Sanantonio "Spurs" pārstāvis Kārters Braients.
Savukārt metienu komandu konkursā uzvarēja Ņujorkas "Knicks" vienība, kuras rindās bija Karls Entonijs Taunss, Alans Hjūstons un Džeilens Bransons.
NBA 75. Visu zvaigžņu ("All Star") spēle Losandželosā norisināsies svētdien.