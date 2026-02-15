Šosezon savainotais Lilards trešo reizi karjerā uzvar NBA Visu zvaigžņu spēles tālmetienu konkursā
foto: Getty Images via AFP
Damians Lilards vēl nav gatavs atgriezties laukumā, bet ar metienu joprojām viss ir labākajā kārtībā.
Basketbols

Šosezon savainotais Lilards trešo reizi karjerā uzvar NBA Visu zvaigžņu spēles tālmetienu konkursā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Šosezon traumas dēļ nespēlējošais Portlendas "Trail Blazers" aizsargs Damians Lilards sestdien trešo reizi karjerā triumfēja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Visu zvaigžņu spēles tālmetienu konkursā.

Šosezon savainotais Lilards trešo reizi karjerā uz...

Lilards par trīspunktu metienu konkursa uzvarētāju kļuva arī 2023. un 2024. gadā, bet pagājušā gada uzvarētājs Tailers Hiro no Maiami "Heat" šoreiz nepiedalījās. Līdz šim trīs reizes tālmetienu konkursā bija uzvarējuši tikai Lerijs Bērds un Kreigs Hodžess.

Fināla kārtā Lilards sakrāja 30 punktus, par trim punktiem apsteidzot Devinu Bukeru no Fīniksas "Suns", bet trešais bija Šarlotas "Hornets" pirmgadnieks Kons Knepels.

Savukārt "slam dunk" konkursā nepārspēts palika Kešeds Džonsons no Maiami "Heat". Fināla kārtā Džonsons sakrāja 97,4 punktus, bet otrais ar 93 punktiem palika Sanantonio "Spurs" pārstāvis Kārters Braients.

Savukārt metienu komandu konkursā uzvarēja Ņujorkas "Knicks" vienība, kuras rindās bija Karls Entonijs Taunss, Alans Hjūstons un Džeilens Bransons.

NBA 75. Visu zvaigžņu ("All Star") spēle Losandželosā norisināsies svētdien.

Tēmas

NBASanantonio "Spurs"Ņujorkas KnicksDamians LilardsDevins BukersLerijs BērdsMaiami "Heat"Šarlotas "Hornets"Portlendas "Trail Blazers"Fīniksas "Suns"Karls Entonijs TaunssMaiamiDžeilens Bransons

Citi šobrīd lasa