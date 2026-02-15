Krievijas dronu uzbrukumā Odesai cietusi dzelzceļa infrastruktūra; izcēlies plašs ugunsgrēks
Naktī uz svētdienu Krievijas okupācijas spēki veikuši masveida bezpilota lidaparātu uzbrukumu Odesai, nodarot būtiskus postījumus civilajai un transporta infrastruktūrai.
Kā informēja Ukrainas Valsts ārkārtējo situāciju dienests , uzbrukuma laikā tika bojāta dzelzceļa depo teritorijā esoša ēka un aizdegās cisternas ar degvielu. Atkārtota trieciena rezultātā notika degvielas noplūde, kas izraisīja vēl lielāka mēroga ugunsgrēku.
Notikuma vietā strādāja vairāk nekā 100 glābēju, kuriem izdevās liesmas lokalizēt un likvidēt. Ukrainas vicepremjers Oleksijs Kuleba uzsvēra, ka dzelzceļnieki uzbrukuma brīdī atradās patvertnēs, tāpēc cietušo personāla vidū nav.
Odesas militārās administrācijas vadītājs Serhijs Lisaks ziņo, ka trieciena viļņa rezultātā bojāts iestiklojums vairākās dzīvojamās mājās un izglītības iestādēs. Tāpat pilsētā fiksēti plaši elektroenerģijas un ūdensapgādes traucējumi. Avārijas atslēgumu dēļ bez ūdens palikuši vairāki pilsētas rajoni.
Naktī virs Ukrainas kopumā tika palaisti 83 trieciendroni, no kuriem pretgaisa aizsardzības spēkiem izdevās notriekt vai neitralizēt 55. Amatpersonas uzsver, ka Krievija mērķtiecīgi turpina uzbrukt Ukrainas loģistikas un enerģētikas sistēmām, lai vājinātu valsts eksporta spējas un radītu humanitāro spiedienu uz iedzīvotājiem.