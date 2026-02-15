Norvēģija pagaidām nepārspēta olimpisko spēļu medaļu kopvērtējumā
Norvēģijas sportisti sestdien Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sacensībās izcīnīja divas zelta godalgas, nostiprinoties pirmajā vietā medaļu kopvērtējumā.
Norvēģijai zeltu sestdien izcīnīja distanču slēpotājas 4x7,5 kilometru stafetē, kā arī biatloniste Mārene Kirkeide, kura triumfēja sprintā. Tikmēr pirmo zelta medaļu Brazīlijai ziemas olimpisko spēļu vēsturē izcīnīja kalnu slēpotājs Lukass Pinjeru Brātens, kurš palika nepārspēts milzu slalomā. Pa vienai zelta medaļai sestdien izcīnīja arī Austrālija, ASV, Austrija, Slovēnija un Nīderlande.
Norvēģijas kontā tagad ir 20 medaļas, no kurām desmit ir zelta, trīs - sudraba un septiņas - bronzas.
Otro vietu ar sešām zelta, trīs sudraba un deviņām bronzas medaļām saglabā Itālija, kurai ar pieciem zeltiem, astoņiem sudrabiem un četrām bronzām seko ASV.
Aiz amerikāņiem medaļu ieskaitē ir Austrija, Francija, Vācija, Nīderlande, Zviedrija un Šveice, kuras izcīnījušas pa četrām augstākā kaluma medaļām. Labāko desmitnieku ar trīs zelta, četrām sudraba un astoņām bronzas medaļām noslēdz Japāna.
Latvijas sportisti tikuši pie vienas sudraba un vienas bronzas medaļas, kas kopējā ieskaitē dod dalītu 21. pozīciju. Pie godalgām tikušas 25 valstis.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.