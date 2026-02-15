Roberts Krūzbergs - olimpisko spēļu bronzas medaļnieks
2026. gada 14. februārī par 1500 metru šorttrekā bronzas medaļnieku kļuva Latvijas sportists Roberts Krūzbergs.
"Gāju uz "pilnu banku!" Latvijas šorttrekists Roberts Krūzbergs par vēsturisko panākumu
Latvijas šorttrekists Roberts Krūzbergs, apzinoties, ka tas ir viņa pēdējais starts olimpiskajās spēlēs, nebaidījās riskēt, pēc bronzas izcīnīšanas sarunā ar žurnālistiem atzina Krūzbergs.
Jau ziņots, ka Krūzbergs sestdien Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs izcīnīja bronzas godalgu 1500 metru distancē. Latvijai tā ir pirmā medaļa olimpisko spēļu šorttreka sacensībās.
"Tā kā šī bija mana pēdējā distance olimpiskajās spēlēs, un 500 metros traumas dēļ es neslidošu, gāju uz "pilnu banku". Atnācu arī ātrāk šodien uz treniņu, kurā pamēģināju ortozi celim. Labi, ka atnācu, jo tā ortoze man galīgi nestrādāja," stāstīja Krūzbergs.
"Ķērāmies pie tā, kas strādāja aizvakar, neko nemainījām. Gāju skrējienu caur skrējienu un tiku līdz A finālam, un tad jau medaļa ir kabatā. Esmu ļoti priecīgs par izdarīto darbu," viņš turpināja.
A finālā par godalgām cīnījās deviņi šorttrekisti, un tika piedzīvoti vairāki kritieni, no kuriem Krūzbergam izdevās veiksmīgi izvairīties.
"Parunāju ar Reini Bērziņu, kurš ir viens no retajiem, kurš tiešām taktiski labi var noslidot šos 1500 metrus. Viņš man teica, lai es startā mēģinu izvirzīties vadībā, noturēt pirmās trīs vai četras pozīcijas. Tāds arī bija mērķis, un domāju, ka izpildījums bija ļoti labs. Sanāca izvairīties no kritieniem, kas bija skrējiena laikā. Arī nospīdēja veiksme. Olimpiskā bronza ir lielisks sniegums," teica Latvijas šorttrekists.
Krūzbergs atklāja, ka iedzīvojies ceļgala traumā jau pirmajā sacensību dienā, kad bija 1000 metru distances priekšsacīkstes, taču savainojums neliedza ne izcīnīt bronzu 1500 metros, ne piekto vietu 1000 metru distancē.
"Kritienā ar Ķīnas sportistu dabūju ceļgala mediālās saites otrās pakāpes plīsumu. Strādājām ar dakteriem, man atsāpināja kāju, un fizioterapeits Jānis iedeva stabilitāti ar teipu. Visi ielika darbu, lai šodien būtu tāds rezultāts," piebilda sportists.
Šosezon šorttrekistiem pēc olimpiskajām spēlēm vēl paredzēts pasaules čempionāts, taču Krūzbergs norādīja, ka pagaidām nezina, vai varēs piedalīties meistarsacīkstēs.
Šorttrekisti aizvada kvalifikācijas sacensības 1000 metros
Latvijas šorttrekisti Reinis Bērziņš un Roberts Krūzbergs 10. februārī aizvadīja 1000 metru kvalifikācijas sacensības 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs.
"Vēl jābrauc uz Latvijas Olimpisko vienību, jāveic izmeklējumi ceļgalam un jāskatās, vai dzīs tā, kā vajag. Galīgi vēl neatmetīšu domu, bet noteikti tagad paņemšu pāris dienas pauzi, jo ar ceļgalu ir tiešām tā, ka pamostoties nākošajā dienā pēc sacensībām ir grūti staigāt," viņš stāstīja.
Krūzbergs arī izcēla, ka gribētu startēt nākamajās ziemas olimpiskajās spēlēs 2030. gadā, taču līdz tam vēl esot ilgs laiks.
"Jāskatās līdzi veselībai, iespējām, un vienkārši tam, kāds būs fiziskais stāvoklis. 28 gadi šorttrekā jau ir, kad laiks iet uz beigām. Tas labākais laiks ir līdz 28 gadiem, un domāju, ka vēl vienu olimpiādi var iespiest. Tad jau skatīšos, kā būs pašsajūta, kā tas viss izvērtīsies, jo tas tomēr ir vēl diezgan tālu," viņš skaidroja.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.