Krūzbergs atklāj emocijas pēc Latvijai vēsturiskā šorttreka fināla
Latvijas šorttrekists Roberts Krūzbergs un viņa konkurenti 1000 metru distances finālā aizvadīja sīvu cīņu, sarunā ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK) atzina Krūzbergs. Ceturtdien Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu šorttreka 1000 metru sacensībās viņš izcīnīja piekto vietu, kas Latvijai ir vēsturē augstākā olimpisko spēļu šorttreka sacensībās.
Šorttreka finālā Krūzbergs ne tikai par mata tiesu piekāpās ceturtās vietas īpašniekam, bet bija arī ļoti tuvu godalgām. pic.twitter.com/QN1cMaOCRW— LETA Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs (@LETAsportsEXTRA) February 12, 2026
"Skrējienu apzināti sāku mierīgāk, lai startu varētu paņemt mierīgāk un pēc tam nebūtu ceļgalā asas sāpes ejot cauri katru apli. Tāpēc starti katrā skrējienā bija lēnāki, saudzēju to kāju, bet attiecīgi mēģināju vairāk izmantot taktiku un ar apdzīšanām virzīties uz priekšu, un iegūt tās pozīcijas," teica Krūzbergs.
Lai gan slidojuma vidū latvietis vēl cīnījās par trešo vietu, viņš turpinājumā zaudēja pozīciju un finišēja piektais. Krūzbergs atzina, ka pagaidām ir grūti spriest, kas tieši neizdevies.
"Varbūt nedaudz pietrūka uz pašām beigām. Kā jau teica komentētājs, visi pieci sportisti turpat vien bija. Es teiktu, ka varbūt visa veiksme jau bija iztērēta, nedaudz pietrūka uz pašas finiša līnijas. Tas ir sports, un tāds ir šorttreks. Esmu priecīgs, ka tiku A finālā, un tas ir augstākais rezultāts līdz šim," stāstīja Krūzbergs.
Latvijas šorttrekists vēl startēs 500 un 1500 metru distancēs.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.