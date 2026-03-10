Toms Skujiņš ar "Lidl-Trek" Parīzes-Nicas velobrauciena komandu braucienā ieņem otro vietu
Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš otrdien kopā ar "Lidl-Trek" vienību Parīzes-Nicas velobrauciena (UCI kat. 2. UWT) trešajā posmā komandu braucienā izcīnīja otro vietu.
Komandu braucienā vienības sacentās 23,5 kilometrus garā distancē. Pirmo vietu, finišējot 26 minūtēs un 40 sekundēs, izcīnīja "Ineos Grenadiers" riteņbraucēji.
Skujiņš kopā ar vēl sešiem riteņbraucējiem no "Lidl-Trek" vienības atpalika tikai divas sekundes un ieņēma otro vietu, bet labāko trijnieku, atpaliekot 11 sekundes, noslēdza "Decathlon CMA CGM" komanda.
Pēc trīs posmiem par kopvērtējumā līderi kļuvis Skujiņa komandas biedrs spānis Huans Ajuso, kurš par divām un trīs sekundēm apsteidz divus "Ineos Grenadiers" pārstāvjus francūzi Kevinu Vokelēnu un Lielbritānijas sportistu Oskaru Onliju. Skujiņš zaudē nepilnas septiņas minūtes un ierindojas 115. pozīcijā.
Komandu braucienā sacentās 22 vienības. Astoņus posmus garais velobrauciens nākamās nedēļas beigās noslēgsies Nicā.