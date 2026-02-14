Par spīti traumai, Krūzbergs atkal cīnīsies par olimpisko medaļu šorttreka 1500 metru distancē
Latvijas sportists Roberts Krūzbergs sestdien Milānā sasniedza finālu olimpisko spēļu šorttreka sacensībās 1500 metru distancē. B un A fināli paredzēti pēc plkst. 23.25.
Pusfinālā no katra slidojuma A finālā iekļuva pirmo divu vietu ieguvēji, kā arī viens ātrākais no trešajā pozīcijā finišējušajiem šorttrekistiem. Vēl septiņi iekļuva B finālā, kurā cīnīsies par astoto vietu spēlēs.
Krūzbergs pusfinālā pirmajos apļos bija grupas otrajā pusē, turpinājumā pakāpeniski uzlabojot savas pozīcijas. Pirmspēdējā aplī latvietis bija otrajā pozīcijā, taču pēc konkurenta kanādieša Fēliksa Rasela manevra viņš piedzīvoja kritienu. Pēc tiesnešu lēmuma Krūzbergs tika iecelts A finālā.
Krūzbergs guvis kājas muskuļa plīsumu un sacensībās startē traumēts.
Pirms tam ceturtdaļfināla slidojumā Krūzbergs pēdējā aplī nodrošināja pirmo vietu, apsteigdams itāli Tomasu Nadalīni.
1000 metros Krūzbergs izcīnīja piekto vietu, kas Latvijai ir vēsturē augstākā olimpisko spēļu šorttreka sacensībās.
Krūzbergs olimpiskajās spēlēs startēs arī 500 metros. Reinis Bērziņš startēja tikai 1000 metros, nepārvarot ceturtdaļfinālu.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.