Lūisam Hamiltonam ir stingri noteikumi, kas tagad būs jāievēro Kimai Kardašjanai
Šķiet, ka Lūisa Hamiltona un Kimas Kardašjanas romāns kļūst aizvien nopietnāks. Abi nesen kopā apmeklējuši pat populāro “Super Bowl”. Tomēr F1 zvaigznei ir stingri noteikumi un personīgās robežas, kuras sabiedrības dāmai Kimai tagad nāksies respektēt. Viens no tiem būs ļoti liels izaicinājums.
Pēc kopīgās iziešanas sabiedrībā pāris piesaistījis lielu uzmanību un daudzi fani ir pārliecināti, ka mīlestībā līdz šim neveiksmīgā Kima beidzot ir satikusi “īsto cilvēku”. Cerību pilna esot pat viņas māte un menedžere Krisa Dženere. Taču, ja Kima vēlas, lai attiecības būtu ilgstošas, viņai nāksies pieņemt sacīkšu zvaigznes stingros noteikumus un personīgās robežas.
Lūiss Hamiltons un Kima Kardašjana apmeklē “Super Bowl 2026”
Saskaņā ar avotiem, “Formulas 1” pilots attiecībās vienmēr ir “ļoti stingrs” divos jautājumos, par kuriem kompromisi netiek pieļauti – un tie 45 gadus vecajai Kimai varētu sagādāt grūtības. Izdevums “Daily Mail” raksta, ka 41 gadu vecajam “Ferrari” čempionam nav vēlmes kļūt ne par tēvu, ne par patēvu.
Kāds pietuvināts avots atklājis: “Lūiss ļoti skaidri nosaka robežas tam, cik nopietnas viņa attiecības drīkst kļūt. Viņš ir dzīves posmā, kur apzināti sašaurina līdzās esošo loku, nevis to paplašina. Viņa uzmanība ir vērsta uz sasniegumiem, ko atstās F1 vēsturē, kā arī uz biznesa projektiem, un savu personīgo dzīvi viņš organizē, lai tā netraucētu dzīves galvenajiem mērķiem. Līdz šim Lūisa attiecības ir pielāgojušās viņa dzīvei, nevis mainījušas to.”
Kima Kardašjana un viņas stilīgā ģimene
Tomēr tiek ziņots, ka Lūiss labi saprotas ar Kimas ģimeni, tostarp viņas četriem bērniem, kuri dzimuši laulībā ar bijušo vīru, skandalozo reperi Kanji Vestu. Zinātājs piebilda: “Viņam patīk būt tēvocim, taču ar to arī beidzas tēvišķie instinkti. Ideja kļūt par patēvu četriem maziem bērniem netiek pat apsvērta.”
Jau 2021. gada maijā Lūiss atzina, ka koncentrējas vienīgi uz karjeru, sakot: “Ja man būtu bērns, visa mana uzmanība būtu veltīta viņam vai viņai, jo es mīlu bērnus… Taču šobrīd vienīgais mērķis ir uzvarēt pasaules čempionātos.”
Hamiltons izplūst asarās, kļūstot par septiņkārtēju F-1 čempionu
Pagājušā gada septembrī intervijā žurnālam “Time” sportists atklāja vairāk, skaidrojot, ka, cenšoties līdzsvarot ģimenes dzīvi ar F1 karjeru, “kaut kam ir jācieš”, un atzina, ka nespētu abām jomām veltīt simtprocentīgu atdevi.
Turklāt tiek ziņots, ka Lūisam “nav nekādas intereses” pārcelties no savām greznajām mājām Londonā un Monako, kas varētu kļūt par šķērsli, jo Kimas dzīve aizrit Losandželosā, kur mitinās visa viņas kuplā ģimene.
