Dukura trenētajiem britu skeletonistiem aizliedz startēt ar īpašajām ķiverēm
Lielbritānijas skeletona komanda, kurā par treneri strādā Martins Dukurs, zaudējusi apelāciju par tiesībām Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs izmantot jauna dizaina ķiveres.
Tādējādi spēkā atstāts Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) lēmums, ka britu jaunās ķiveres neatbilst pašreizējiem drošības standartiem.
Sporta arbitrāžas tiesā Lielbritānijas skeletona komanda uzstāja, ka noteikumus nav pārkāpusi, taču tiesa secināja, ka "ķivere atšķiras no standarta formas un atspoguļo jaunu dizainu, kas īpaši izstrādāts, lai uzlabotu aerodinamiskās īpašības, kur aizmugure ievērojami izvirzīta uz priekšu".
Arbitrāžas tiesa pauda, ka Lielbritānija "nav pietiekami pierādījusi, ka ķivere atbilst pašreizējiem IBSF noteikumiem". Gaidāms, ka Lielbritānijas skeletonisti olimpiskajos startos izmantos visu sezonu lietotās ķiveres.
Lielbritānijas skeletona komandas pārstāve Natālija Danmane žurnālistiem uzsvēra, ka ar pašreizējām ķiverēm sportisti ir bijuši līderpozīcijās visu sezonu un "mūsu pozīcijas joprojām ir spēcīgas turpināt šo tendenci". Britu skeletonists Mets Vestons šosezon ir Pasaules kausa līderis, un viņš ir arī viens no favorītiem zelta medaļai Kortīnā.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.