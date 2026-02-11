Par spīti kritikai no Donalda Trampa, repera "Bad Bunny" "Superbowl" puslaika šovs sasniedzis milzu auditoriju
Nacionālās amerikāņu futbola līgas (NFL) finālspēles jeb "Super Bowl" puslaika šovu, kurā piedalījās puertorikāņu reperis "Bad Bunny", svētdien noskatījās vidēji 128,2 miljoni skatītāju, kas ir visu laiku ceturtā lielākā auditorija, liecina "Nielsen" reitingu sistēmas "Big Data + Panel" dati.
"Bad Bunny", kura īstais vārds ir Benito Antonio Martiness-Okasio, puslaika šova skatītāju skaits atpalika tikai no Kendrika Lamāra, kura 15 minūšu šovu pagājušā gada "Super Bowl" laikā noskatījās vidēji 133,5 miljoni skatītāju, Maikla Džeksona šova, kuru 1993. gadā noskatījās vidēji 133,4 miljoni skatītāju, un R&B mūziķa "Usher" šova 2024. gadā, kuru noskatījās 129,3 miljoni skatītāju.
60. "Super Bowl" spēli, kurā Sietlas "Seahawks" ar 29:13 (3:0, 6:0, 3:0, 17:13) pieveica Jaunanglijas "Patriots" komandu, noskatījās vidēji 124,9 miljoni skatītāju. Pērn "Super Bowl", kad Filadelfijas "Eagles" ar 40:22 pārspēja iepriekšējo divu gadu čempionus Kanzassitijas "Chiefs", noskatījā vidēji 127,7 miljoni skatītāju.
Piekto gadu pēc kārtas "Super Bowl" auditorija vidēji pārsniedza 100 miljonus skatītāju. Turklāt 60. "Super Bowl" spēle kļuva par visu laiku skatītāko pārraidi kanāla NBC simt gadu vēsturē. "Bad Bunny" šovs bija gandrīz pilnībā spāņu valodā, godinot Puertoriko mantojumu un kultūru, tādēļ tas izpelnījās arī kritiku.
Protestējot pret NFL izvēli puslaika šovu uzticēt puertorikāņu māksliniekam, konservatīvā organizācija "Turning Point USA" veidoja savu "Super Bowl" puslaika šovu "All American Halftime Show", kurā uzstājās rokmūziķis "Kid Rock" un kura tiešraides "YouTube" skatītāju skaits sasniedza piecus miljonus.
"YouTube" dati liecina, ka kopš svētdienas "Turning Point USA" puslaika šovam vietnē ir vairāk nekā 21 miljons skatījumu, savukārt "Bad Bunny" puslaika šova, kurā piedalījās arī Rikijs Mārtins, "Lady Gaga", "Cardi B", Džesika Alba un Pedro Paskāls, skatījumu skaits pārsniedz 61 miljonu.
"Bad Bunny" šovu kritizēja ASV prezidents Donalds Tramps, kurš paziņoja, ka mūziķa uzstāšanās bija "absolūti briesmīga" un "pļauka sejā" valstij. "Tam nav nekādas jēgas, tas ir apvainojums Amerikas diženumam un neatspoguļo mūsu panākumu, radošuma vai izcilības standartus," rakstīja Tramps. "Šis "šovs" ir tikai "pļauka sejā" mūsu valstij, kas katru dienu sasniedz jaunus standartus un rekordus," uzstāja ASV prezidents.