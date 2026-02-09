Skandāls pēc "Super Bowl" šova: Tramps nosauc reperi “Bad Bunny” par apvainojumu Amerikai
ASV prezidents Donalds Tramps asi kritizējis puertorikāņu repera "Bad Bunny" uzstāšanos Nacionālās amerikāņu futbola līgas (NFL) finālspēlēs jeb "Super Bowl" šova laikā.
Svētdien, 8. februārī, šī brīža karstākā Puertoriko zvaigzne kāpa uz skatuves “Super Bowl” starplaika šova laikā un sarīkoja jautru deju ballīti, kurā skanēja viņa lielākie hiti.
Bad Bunny sends a message at the Super Bowl:— Headquarters (@HQNewsNow) February 9, 2026
"God Bless America"
"The only thing more powerful than hate is love" pic.twitter.com/mJSsAZctE7
Tramps uzreiz pēc "Bad Bunny" uzstāšanās savā “Truth Social” kontā sūdzējās par repera parādīšanos TV ekrānos, sakot: “ “Super Bowl” puslaika šovs ir pilnīgi briesmīgs, viens no sliktākajiem, KĀDS JEBKAD bijis!” rakstīja Tramps. “Tam nav nekādas jēgas, tas ir apvainojums Amerikas diženumam un neatbilst mūsu veiksmes, radošuma vai izcilības standartiem.”
“Neviens nesaprot ne vārda, ko šis puisis saka, un dejošana ir pretīga, īpaši maziem bērniem, kuri skatās visā ASV un visā pasaulē,” viņš turpināja. “Šis “šovs” ir kā “spļāviens sejā” mūsu valstij, kas katru dienu uzstāda jaunus standartus un rekordus — tostarp labāko akciju tirgu un 401(k) kontus vēsturē!”
“Šajā puslaika šova putrā nav nekā iedvesmojoša, un, paskatieties, “viltus ziņu’” mediji to slavēs, jo viņiem nav ne jausmas, kas notiek ĪSTAJĀ PASAULĒ. ”
Neraugoties uz iepriekš izteiktiem paziņojumiem pret Trampa administrāciju — tostarp lēmumu nevest savu rekordus pārspējošo “Debí Tirar Más Fotos World Tour” uz ASV, baidoties no ICE reidiem — “Bad Bunny” puslaika uzstāšanās izvairījās no tiešiem politiskiem vēstījumiem, tā vietā koncentrējoties uz mīlestības un vienotības vēstījumu.
Šovu viņš noslēdza, demonstrējot virkni Latīņamerikas karogu, sakot: “Lai Dievs svētī Ameriku”, pieminot arī spāniski runājošās valstis pasaulē. Aiz viņa lielajā ekrānā bija redzams vēstījums: “Vienīgais, kas ir spēcīgāks par naidu, ir mīlestība.”