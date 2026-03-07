Kādas ir aviopasažieru tiesības atcelta avioreisa gadījumā uz Tuvo Austrumu reģiona valstīm? Skaidro PTAC
Saistībā ar karadarbību Irānā un drošības situācijas saasināšanos Tuvo Austrumu reģionā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) izplatījis paziņojumu par aviopasažieru tiesībām gadījumos, kad aviokompānija atceļ lidojumu.
Atcelta lidojuma gadījumā PTAC aicina pasažierus vispirms sazināties ar konkrēto aviokompāniju un sekot informācijai tās oficiālajos saziņas kanālos. Ja reiss tiek atcelts, pasažierim ir tiesības izvēlēties:
- biļetes cenas atmaksu septiņu dienu laikā (un nepieciešamības gadījumā atpakaļceļa reisu uz sākotnējo izlidošanas vietu),
- vai maršruta maiņu līdz galamērķim. Ja pasažieris izvēlas šo opciju, aviokompānijai bez papildu maksas jānodrošina alternatīvs reiss pēc iespējas agrāk.
Ja alternatīvā reisa gaidīšanas laiks ir divas stundas vai ilgāks, aviokompānijai jānodrošina: ēdināšana un atspirdzinājumi; iespēja bez maksas veikt divus tālruņa zvanus vai nosūtīt divas e-pasta vēstules. Ja jaunais reiss tiek nodrošināts nākamajā dienā, aviokompānijai jāapmaksā izmitināšana viesnīcā un transports līdz tai.
Uzmanību! Ja pasažieris šobrīd atrodas trešajās valstīs un lidojumus uz Eiropu/Latviju jānodrošina trešo valstu aviokompānijām, Eiropas Savienības aviopasažieru tiesības nav attiecināmas. "Aicinām sazināties ar attiecīgo aviokompāniju, lai noskaidrotu informāciju par turpmāko rīcību. Tāpat aicinām iepazīties ar aviokompānijas pārvadāšanas noteikumiem," norāda PTAC.
Ja lidojums atcelts drošības situācijas dēļ (ārkārtēji apstākļi), pasažierim kompensācija nepienākas, taču tiek atmaksāta biļetes cena. Ja iegādāta ceļojuma apdrošināšana, PTAC aicina iepazīties ar iegādātās apdrošināšanas polises noteikumiem, bet neskaidrību gadījumā sazināties ar apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēju.
Aktuālajai informācijai par drošības situāciju ieteicams sekot līdzi Ārlietu ministrijas un Konsulārā departamenta informatīvajos kanālos.