"Neko nenožēloju!" Lindsija Vona paziņo par gūto traumu, viņas tēvs nāk klajā ar radikālu viedokli
Amerikāņu kalnu slēpotāja Lindsija Vona savā sociālajā tīklā "Instagram" informējusi par gūto traumu olimpisko spēļu nobrauciena sacensībās. Viņas tēvs tikmēr vēlas, lai sportiste vairs nestartētu.
Jau ziņots, ka slavenā amerikāņu kalnu slēpotāja Lindsija Vona nobrauciena sacensībās Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs piedzīvoja nepatīkamu kritienu, kā rezultātā tika nogādāta slimnīcā. Jau olimpiskās spēles Vona sagaidīja ar nopietnu traumu - vien nedēļu pirms sacensībām pēdējā Pasaules kausa posmā viņa traumēja ceļgala krusteniskās saites.
Trevīzo slimnīcā, kurā Vona tika nogādāta, viņai veica operāciju lauztajai kreisajai kājai. ASV slēpošanas komanda paziņoja, ka sportiste atrodas stabilā stāvoklī un tiek aprūpēta no ASV un Itālijas ārstu puses. Ar paziņojumu pirmdienas vakarā klajā nāca pati sportiste, skaidrojot, ka viņai ir sarežģīts apakšstilba lūzums, kā ārstēšanai būs nepieciešamas vēl vairākas operācijas.
"Lai arī sacensības nenoslēdzās man, kā to biju vēlējusies, es neko nenožēloju," atklājusi atlēte. "Mans olimpiskais sapnis nenoslēdzās, kā pati biju par to sapņojusi. Es atļāvos sapņot un smagi strādāju, lai sasniegtu savu mērķi. Nobraucienā atšķirība starp pareizo un katastrofālo līniju ir ļoti maza - aptuveni 12,7 centimetri. Biju pārāk cieši iekļāvusies savā līnijā, un mana labā roka aizķēra karodziņu, sagrieza mani un tādējādi arī piedzīvoju kritienu. Krustenisko saišu traumai un maniem iepriekšējiem savainojumiem ar šo kritienu nav nekāda sakara."
Diezgan daudz pēc kritiena apspriests, vai tomēr kreisā ceļgala krustenisko saišu plīsums nav spēlējis kādu lomu kritienā. Pirms sacensībām viņa esot konsultējusies ar fizioterapeitiem un ārstiem un tikai tad pieņēmusi lēmumu par startēšanu. Starptautiskās Olimpiskās komitejas sporta direktors Pjērs Dukrejs norādīja, ka sportiste spēja aizvadīt treniņus un daudz konsultējusies ar ekspertiem. Viņas komandas biedrene Kelija Kešmena arī noliedza, ka krustenisko saišu traumai bija kāds faktors kritienā.
Tomēr krietni radikālākas domas ir Vonas tēvam, Alanam Kildovam. Viņš "Associated Press" atklājis, ka vēlas, lai meita noslēgtu savu karjeru. "Viņa ir 41 gadu veca un šī trauma ir karjeras beigas. Ja vien man būs kāda teikšana viņas lēmumā, tad šīs bija Lindsijas Vonas pēdējās sacensības karjerā. Tas, kas ar viņu notika, nav nekādā saistībā ar krustenisko saišu traumu."
Kildovs, kurš pats bija kalnu slēpotājs, atrodas olimpiskajās spēlēs un sekoja līdz meitas sniegumam. Pēc Vonas nogādāšanas slimnīcā pirmo nakti viņš pārlaida Vonas slimnīcas istabiņā. Itālijā atrodas arī Vonas brālis un divas māsas.
Olimpiskajās spēlēs Vona izcīnījusi trīs medaļas, no kurām viena bijusi zelta. Šīs kļuva par viņas piektajām olimpiskajām spēlēm. Pasaules čempionātā viņai 14 dažāda kaluma medaļas, bet Pasaules kausa posmos 84 uzvaras.