Olimpisko spēļu 4.diena: plaša Latvijas sportistu pārstāvniecība, Bota turpinās cīņu par medaļu
Milānā un Kortīnā notiekošajās olimpiskajās spēlēs šodien, 10. februārī, gaidāma jau ceturtā diena. Tajā arī līdz šim lielākā latviešu sportistu dalība, kas startēs piecos sporta veidos.
Ceturtajā dienā kopumā sadalīs deviņus medaļu komplektus tādos sporta veidos kā tramplīnlēkšanā, kamaniņu sportā, kērlingā, kalnu slēpošanā, biatlonā, šorttrekā, distanču slēpošanā un frīstaila slēpošanā. Trijos no šiem medaļu komplektiem par tiem cīnīsies arī Latvijas sportisti.
Turpinās distanču slēpotāji
No plkst. 10:15 sacensības sprintā klasiskajā stilā notiks distanču slēpošanā. Sprintā sportistiem jāveic 1,8 kilometru gara distance. No kvalifikācijas uz ceturtdaļfinālu iekļūst 30 ātrākie, no ceturtdaļfināla uz pusfinālu 12 ātrākie, bet finālā startē seši.
Zināms, ka šo startu izlaidīs Latvijas vadošā distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka. Viņa lēmusi koncentrēties uz 10 kilometru intervāla startu brīvajā stilā, kas paredzēts ceturtdien jeb 12. februārī. Savā pirmajā uznācienā Eidukai 23. vieta skaitlonā, un pēc sacensībām viņa ar rezultātu, kas ir atkārtoti labākais olimpiskajās spēlēs, bija neapmierināta.
Debiju olimpiskajās spēlēs var piedzīvot Linda Kaparkalēja. Samanta Krampe 2022. gadā Pekinā šajā distancē ieņēma 73. vietu, bet Kitija Auziņa izcīnīja 75. vietu. Vīriešiem potenciāli ir divi debitanti - olimpiskajās spēlēs vēl nav startējuši Lauris Kaparkalējs un Niks Saulītis. Raimo Vīgantam jau viens starts aiz mugurras - skiatlonā viņam 51. vieta. Pekinā Vīgants sprintā uzrādīja augstāko rezultātu - 20. vietu.
Pasaules kausa kopvērtējumā vīriešiem sprintā pirmās četras vietas vīriešiem aizņem norvēģi ar olimpisko čempionu skiatlonā Johannesu Klēbo priekšgalā. Sievietēm trīs no pirmajām četrām vietām ieņem zviedrietes ar Maju Dalkvistu priekšgalā. Pirms četriem gadiem Pekinā dāmām dubultuzvaru svinēja tieši zviedrietes (Jonna Sundlinga čempione, Dalkvista otrā), bet trešā bija amerikāniete Džesī Diginsa. Vīriešiem Pekinā triumfēja Johanness Klēbo, kurš aiz sevis atstāja itāli Federiko Pelegrīni un krievu Aleksandru Terentjevu.
Sāks šorttrekisti
No plkst. 11:30 Milānā otrās olimpiskās spēles karjerā sāks gan Roberts Krūzbergs, gan Reinis Bērziņš. Abiem kvalifikācija 1000 metru distancē. Kopumā paredzēti astoņi slidojumi, katrā piedalīsies četri sportisti. Ceturtdaļfinālā iekļūs divi labākie no katra slidojuma, kā arī četri ātrākie trešo vietu ieguvēji (kopā 20 sportisti tiks tālāk).
Gan Bērziņš, gan Krūzbergs sacentīsies noslēdzošajos kvalifikācijas slidojumos. Bērziņam būs jāslido kopā ar agresorvalsts sportistu - šorttreks ir viens no tiem sporta veidiem, kuros ir arī šo valstu pārstāvji. Bez Ivana Posaškova viņa slidojumā vēl būs ķīnietis Ksaojuns Lins un nīderlandietis Jens van ‘t Vauts (šo izlasi trenē latvietis Haralds Silovs). Pēdējais 2026. gadā kļuva par 1000 metru Eiropas čempionu - viņam kontinenta meistarsacīkstēs desmit zelta medaļas dažādās distancēs un pieci sudrabi. Savukārt ķīnietis Lins 2018. gadā kļuva par olimpisko čempionu 1500 metros.
Savukārt Krūzbergam konkurenti par vietu ceturtdaļfinālā būs Longs Suns no Ķīnas, Brendons Kims no ASV un Mihals Ņevinskis no Polijas. Šis būs noslēdzošais no priekšsacīkšu slidojumiem. Krūzbergs nesen kļuva par Eiropas vicečempionu, taču 1500 metros. No abiem Krūzbergam nav tik asa konkurence, un viņš, iespējams, pat ir viens no sava slidojuma favorītiem.
Pirms četriem gadiem Pekinā 1000 metros startēja tikai Krūzbergs, kurš ieņēma 20. vietu. Tikmēr Reinis Bērziņš Ķīnā startēja 1500 metros. Krūzbergs intervijā LTV norādījis, ka labu rezultātu var uzrādīt visās disciplīnās, turklāt šoreiz par labu nāks pirms četriem gadiem iekrātā pieredze. “Sacensības paredzētas katru otro dienu. Līdz šim tādā režīmā neesmu sacensībās piedalījies, turklāt vienu dienu ir agrais rīts, citā jāstartē vakarā. Kaut kas jauns, bet viss būs kārtībā,” par atšķirīgo grafiku olimpiādē teica latvietis, no kura šorttreka sabiedrībā gaida rezultātu.
Biatlonā klasika
Pēc jauktās stafetes svētdien 8. februārī šodien biatlonisti uzsāks individuālās sacensības. Kā pirmie no plkst. 14:30 startēs vīrieši 20 kilometru indivduālajā distancē. No citām tā atšķiras ar to, ka par katru aizšauto garām šāvienu tiek pievienota viena minūte laikam - soda aplis nav jāslēpo. Trasē būs četras šaušanas - divas guļus un divas stāvus.
Latvijas jauktās stafetes kvartets olimpiskās spēles sāka ar 12. vietu. Pieredzējušie Andrejs Rastorgujevs un Baiba Bendika savus posmus veica atzīstami, bet debitanti Renārs Birkentāls ar Esteri Volfu nopelnīja pa soda aplim. Intervijās pēc starta abi atzina, ka straujais sacīkstes temps un augstkalne likusi par sevi manīt otrajā šaušanā, kurā ļoti trīcējušas kājas.
No Latvijas sacensībās startēs Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Edgars Mise un tikai 16 gadus vecais Rihards Lozbers. Pēdējais no visiem piedzīvos olimpisko debiju. Līdz olimpiādei šajā Pasaules kausa sezonā bijušas divas klasikas - pirmajā posmā Estešundā un pēdējā Čehijas Nove Mesto.
Pirmajā no posmiem uzvarēja norvēģis Johans-Olavs Botns, bet otrajā - Ēriks Pero (tā gan bija saīsinātā 15 kilometru klasika). Zviedrijā labu rezultātu sasniedza Rastorgujevs, kurš ar vienu kļūdu šaušanā bija devītais. Savukārt šo pašu vietu saīsinātajā klasikā Čehijā izcīnīja Birkentāls.
Pirms četriem gadiem Pekinā par olimpisko čempionu kļuva francūzis Kantēns Fijons Majē. Otro vietu pārsteidzoši izcīnīja baltkrievs Antons Smoļskis, bet trešo jau karjeru beigušais norvēģis Juhanness Tīngnēss Bē.
Vai būs medaļa?
No plkst. 18:00 trešais un ceturtais brauciens Kortīnā paredzēts kamaniņu braukšanā sievietēm. Pēc pirmās dienas medaļu pozīcijā ir Elīna Ieva Bota, kura ar veseliem diviem starta rekordiem ieņem augsto trešo vietu.
Botai gan savu vietu vēl nāksies nosargāt. Līderes Jūlija Taubica un Merle Frabele no pārējām ir krietni atrāvušās - Bota no pirmās atpaliek par 0,495 sekundēm, bet no otrās par 0.434 sekundēm. No Botas tikai par 0,60 sekundēm iepaliek mājiniece Verēna Hofere, bet vēl 0.123 sekunžu atstatumā ir Ešlija Farkharsone, Sandra Robašere, Līza Šulte un Emīlija Fišnalere.
Krietni neveiksmīgāk klājies Kendijai Aparjodei. Viņai pagalam neveiksmīgāks pirmais brauciens, kurā vairāki atsitieni bortos trases augšdaļā liedza uzrādīt augstu rezultātu. Pēc pirmā brauciena Aparjode bija pirmspēdējā, bet otrajā braucienā sasniegtais astotais rezultāts ļāva pacelties līdz 19. pozīcijai. Arī šodien viņas galvenais mērķis būs pacelties tabulā.
Vienīgo daiļslidotāju starts
No 19:30 visa vakara garumā ceturto dienu noslēgs daiļslidošanas īsā programma vīriešiem. No Latvijas šoreiz veseli divi dalībnieki - Deniss Vasiļjevs un Fedirs Kulišs, kurš nesen ieguva Latvijas pilsonību.
Uz starta dosies 29 daiļslidotāji. 24, kuri iegūs augstākos vērtējumus no tiesnešiem, sasniegs brīvas izvēles programmu. Fedirs Kulišs savu programmu veiks kā desmitais pēc kārtas, bet Vasiļevs - kā 17. Īsā programma ir noteiktu septiņu elementu izpildījums, turklāt jāiekļaujas zem trijām minūtēm.
Janvārī notikušajā Eiropas čempionātā Vasiļjevs izcīnīja devīto vietu, tomēr atzina, ka fiziski nav savā labākajā formā. Ierodoties Milānā, viņš atklājis, ka sportiskā forma ir uzlabojusies. "Ja no viens līdz desmit, tad tas būtu labs septiņi. Vēl neesmu izlēmis, ko es darīšu ar četru griezienu lēcieniem, bet fiziski esmu labāk sagatavojies. Esmu labāk noslidojis programmas mājās, tāpēc tagad turpinu savu procesu, un redzēsim to attiecīgajā brīdī.” Līdzšinējā pieredzē Vasiļjevs olimpiskajās spēlēs ticis pie 19. un 13. vietas.
Debiju piedzīvos Fedirs Kulišs, kurš uz Latviju pārcēlās 2022. gadā pēc Krievijas sāktās invāzijas Ukrainā. Viņš sāka pārstāvēt Latviju daiļslidošanā un šogad, isi pirms olimpiskajām spēlēm, kļuva par Latvijas pilsoni. Kulišs uz olimpiādi devās kā viens no pēdējiem. Eiropas čempionātā viņš ieņēma 15. vietu. Savās pirmajās spēlēs labs rezultāts viņam var būt tikšana brīvās izvēles programmā.
Pirms četriem gadiem Pekinā par olimpisko čempionu kļuva amerikānis Neitans Čens, kurš aiz sevis atstāja japāņus Jumu Kagijamu un Šomu Uno. Jāmin, ka cerēt uz augstiem rezultātiem var arī Igaunija, kuru pārstāv 2024. gada Eiropas čempionāta sudraba medaļas ieguvējs Aleksandrs Selevko.
Deniss Vasiļjevs Pekinas olimpisko spēļu īsajā programmā
