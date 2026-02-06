Patrīcija Eiduka ievieš korekcijas savos olimpiskajos plānos un izlaidīs vienas sacensības
Latvijas vadošā distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka olimpiskajās spēlēs neplāno startēt sprintā klasiskajā stilā, uzsvaru liekot uz citām disciplīnām, atklāj sportiste.
Lai arī janvāra beigās Gomsā Eiduka otro reizi karjerā pārvarēja kvalifikāciju un iekļuva ceturtdaļfinālā klasikas sprintā, izcīnot 24. vietu, tomēr olimpiskajās spēlēs viņa šajā disciplīnā nestartēs.
"Klasikas sprints nav plānā, jo fokuss ir uz desmit kilometriem slidsolī, kas seko aiznākamajā dienā pēc klasikas sprinta, līdz ar to būtu gudrāk šajā reizē izlaist klasikas sprintu," komanda citē Eidukas stāstīto.
Latvijas distanču slēpotāji ceļā uz Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm
Ar laba vēlējumiem un līdzjutēju atbalstu ceļā uz Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm pavadīti Latvijas distanču slēpotāji.
Eiduka olimpiskajās spēlēs plāno startēt skiatlonā, desmit kilometros slidsolī un 50 kilometros klasikā, kā arī stafetē un, iespējams, arī komandu sprintā.
"Divi galvenie starti būs skiatlons sestdien un desmit kilometri slidsolī nākamo otrdien," norāda Eiduka.
Eidukai šīs būs karjerā trešās olimpiskās spēles.