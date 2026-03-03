ASV Kongress šonedēļ debatēs par Trampa karošanas pilnvarām
ASV Kongresā šonedēļ paredzēti balsojumi par ierosinājumiem ierobežot prezidenta Donalda Trampa pilnvaras karot pret Irānu, bet viņu varētu pasargāt republikāņu vairākums abās Kongresa palātās.
Tramps kopš atgriešanās Baltajā namā 2025. gada janvārī tiecas paplašināt savu izpildvaru, apejot Kongresu.
Daži Kongresa locekļi tagad grib apliecināt Kongresa lomu, jo saskaņā ar ASV konstitūciju Kongress ir vienīgā institūcija, kas var pieteikt karu.
"Tramps ir sācis nevajadzīgu, idiotisku un nelikumīgu karu pret Irānu," demokrātu senators Tims Keins rakstīja platformā "X" neilgi pēc tam, kad ASV un Izraēla sestdien sāka uzbrukumu Irānai.
Janvāra beigās, pieaugot ASV bruņoto spēku koncentrācijai Tuvajos Austrumos, Keins iesniedza likumprojektu, kas liktu Trampam saņemt Kongresa apstiprinājumu iesaistei jebkādā militārā konfliktā ar Irānu.
Keins sestdien aicināja Kongresu nekavējoties atgriezties no atvaļinājuma, lai balsotu par viņa rezolūciju, un balsojums ir gaidāms šonedēļ.
Debatēs par karu, kuru ASV kopā ar Izraēlu sāka pret Irānu, galvenais jautājums ir par to, vai bijuši nenovēršami Irānas uzbrukuma draudi.
Lai gan karu var pieteikt tikai Kongress, 1973. gadā pieņemts likums ļauj prezidentam sākt ierobežotu militāru intervenci, atbildot uz ārkārtēju situāciju, kuru radījis uzbrukums Savienotajām Valstīm.
Baltais nams svētdien paziņoja, ka pirms uzbrukuma Irānai tas oficiāli informējis par šo karadarbību astoņus Kongresa līderus.
1973. gadā pieņemtais Kara pilnvaru likums nosaka, ka Trampam jāsaņem Kongresa atļauja, ja viņš grib turpināt karu ilgāk par 60 dienām.
Republikāņu kongresmenis Tomass Masijs sestdien nosodīja sākto karu pret Irānu. Masijs sacīja, ka viņš un demokrātu kongresmenis Rou Kāna iesniegs Pārstāvju palātā likumprojektu, kas liks rīkot Kongresa balsojumu par šo karu, un balsojums varētu notikt jau šonedēļ.
Ir gaidāms, ka lielākā daļa republikāņu balsos pret abiem likumprojektiem. Pat ja tie tiktu pieņemti, Tramps varētu tiem uzlikt veto, kura bloķēšanai vajadzīgs divu trešdaļu vairākums abās Kongresa palātās.