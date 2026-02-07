"Kad nevari, tad nevari!" Patrīcija Eiduka pēc atkārtota labākā rezultāta olimpiskajās spēlēs izteikti neapmierināta
Latvijas distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka sarunā ar LTV pēc izcīnītās 23. vietas olimpisko spēļu skiatlonā izrādīja izteiktu vilšanos.
Eidukai 23. vieta olimpiskajās spēlēs, kas ir viņas trešās karjerā, ir atkārtoti labākais rezultāts. Šo pašu vietu viņa Pekinā ieņēma 10 kilometru individuālajā startā.
Tomēr sarunā ar Latvijas televīziju Eiduka neizskatījās priecīga. Gluži otrādi - bija redzama vilšanās. To sportiste skaidroja ar neizteiksmīgo sniegumu pirmajos desmit kilometros, kuri bija jāslēpo klasiskajā stilā. "Šī daļa vienkārši neizdevās. Laikapstākļi bija diezgan sarežģīti un bija vienkārši jāizdzīvo. Klasikas daļā pilnībā parubījos, un pēc tam centos kaut ko izdarīt slidsolī."
Viņa riskējusi un gājusi uz visu banku, jo jau iekšēji sapratusi, ka cerības uz augstu vietu ir zudušas. Tas rezultējās ar riskēšanu nobraucienos, kuros var arī krist. "To var uzskatīt par manu spēcīgāko daļu. Slidsolī šis risks atmaksājās," teica Eiduka, kurai izdevās arī izvairīties no kritiena. "Kad nevari, tad nevari," viņa kopumā par savu sniegumu teica.
Eiduka uzsvēra, ka visdrīzāk klasikā nav izvēlētas pareizās slēpes. "Slidsolī tomēr viss bija kārtībā," viņa minēja. Lai arī sportiste progresējusi pret iepriekšējo sezonu, kura pavisam neizdevās pirmssezonā gūtās pārslodzes dēļ, sportiste atklāja, ka viņai vēl ir kur tiekties.
"Vēl gadu atpakaļ gan vispār nebiju gatava finišēt šajā disciplīnā. Tā forma uzņemta diezgan labi, slidsolis bija labs. Nepaveicās vienkārši klasikā." Eiduka vēl nezinot, vai startēs komandu sprintā, bet kopumā viņa varētu aizvadīt pilnu sacensību ciklu.