FOTO: Latvijas hokeja izlases papildinājums olimpiskajās spēlēs klāt: spēlētāji no Ziemeļamerikas ieradušies Milānā
foto: Romāns Kokšarovs/LOK
No kreisās - Artūrs Šilovs, Teodors Bļugers, Uvis Balinskis, Zemgus Girgensons, ģenerālmenedžeris Rūdolfs Kalvītis, Eduards Tralmaks un Sandis Vilmanis.
Latvijas hokeja izlases spēlētāji no Ziemeļamerikas ieradušies Milānā, informē Latvijas Hokeja federācija.

Latvijas hokeja izlasei pievienojās Artūrs Šilovs, Teodors Bļugers, Uvis Balinskis, Zemgus Girgensons, Eduards Tralmaks un Sandis Vilmanis.

foto: Romāns Kokšarovs/LOK
Latvijas hokejisti C grupā spēkosies pret ASV, Vācijas un Dānijas izlasē. Pirmā spēle jau 12. februāra vakarā pret amerikāņiem, pēc kā sekos dueļi pret Vāciju 14. februārī un Dāniju 15. februārī. Pirms četriem gadiem Latvijas hokejisti zaudēja visās četrās spēlēs un ieņēma 11. vietu. 

Latvijas hokejisti aizvada pirmo treniņu olimpisko spēļu mājvietā.

Latvijas hokejisti iemēģinājuši Milānas ledu

5. februārī pēc ielidošanas Milānā Latvijas hokeja izlase nedaudz vēlāk aizvadīja arī pirmo treniņu olimpisko spēļu mājvietā.

Latvijas izlases sastāvs ziemas olimpiskajām spēlēm: 

vārtsargi: Elvis Merzļikins (Kolumbusas "Blue Jackets", NHL), Artūrs Šilovs (Pitsburgas "Penguins", NHL), Kristers Gudļevskis ("Fischtown Pinguins", Vācija)

aizsargi: Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija), Alberts Šmits ("Jukurit", Somija), Uvis Balinskis (Floridas "Panthers", NHL), Ralfs Freibergs (Vitkovices "Ridera", Čehija), Roberts Mamčics (Karlovi Vari "Energie", Čehija), Jānis Jaks (Karlovi Vari "Energie", Čehija), Kristaps Zīle (Libereces "Bili Tygre", Čehija), Kristiāns Rubīns (Plzeņas "Škoda", Čehija)

uzbrucēji: Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Dans Ločmelis (Providensas "Bruins", AHL), Kaspars Daugaviņš ("Huskies", Vācija-2), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Rihards Bukarts ("Presov", Slovākija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Zemgus Girgensons (Tampabejas "Lightning", NHL), Eduards Tralmaks (Grandrapidas "Griffins", AHL), Teodors Bļugers (Vankūveras "Canucks"), Roberts Bukarts ("Pioneers", Austrija), Oskars Batņa ("Pelicans", Somija), Haralds Egle (Karlovi Vari "Energie", Čehija), Sandis Vilmanis (Šarlotas "Checkers", AHL), Anrī Ravinskis (Ebotsfordas "Canucks", AHL).

Latvijas hokeja izlase devusies uz olimpiādi.

Latvijas hokeja izlase dodas uz olimpiādi

Latvijas hokejisti devušies ceļā uz ziemas olimpiskajām spēlēm.

Tēmas

