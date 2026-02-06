FOTO: Latvijas hokeja izlase pēc ierašanās Milānas olimpisko spēļu mājvietā aizvada pirmo treniņu
Latvijas hokeja izlase ceturtdien, 5. februārī ieradās Milānas olimpisko spēļu mājvietā. Tās pašas dienas pēcpusdienā tā aizvadīja pirmo treniņu.
Latvijas hokejisti iemēģinājuši Milānas ledu
5. februārī pēc ielidošanas Milānā Latvijas hokeja izlase nedaudz vēlāk aizvadīja arī pirmo treniņu olimpisko spēļu mājvietā.
Tā kā lielajā un ne līdz galam pabeigtajā "Santagiulia" arēnā jau no vakardienas, 5. februāra, norit sieviešu hokeja turnīrs, tad latvieši pirmo nodarbību aizvadīja turpat netālu esošajā treniņu hallē. Kā ziņo LSM.lv, tad treniņš sācies vēlāk nekā plānots, jo hokejistu ekipējums no Milānas lidostas atvests vien piecas stundas pēc ielidošanas tajā.
Pirmais treniņš gan tika aizvadīts bez Ziemeļamerikā spēlējošo palīdzības. NHL pārtraukums sācies ar šodienu, 6. februāri, un visi latviešu spēlējošie šajā līgā uz Milānu dosies ar līgumreisu. Tāpat tiek gaidīti hokejisti no Amerikas hokeja līgas. Bija plānots, ka pirms oficiālā turnīra sākuma Latvijas izlase aizvadīs arī vienu pārbaudes cīņu pret Šveici.
Tāpat zināms, ka pēc aizvadītā treniņa pēc ielidošanas Milānā šodien, 6. februārī, hokejisti nodarbību neaizvadīs. Iespējams, tas arī tamdēļ, ka jau vakarā gaidāma spēļu oficiālā atklāšana, kurā karognesēja loma uzticēta hokejistam - kapteinim Kasparam Daugaviņam. Tieši hokejistiem visbiežāk uztic karognesēja godu ziemas olimpiskajās spēlēs, un, piemēram, pirms četriem gadiem karogu nesa Lauris Dārziņš (viņš tagad ir viens no izlases treneriem).
Latvijas hokejisti C grupā spēkosies pret ASV, Vācijas un Dānijas izlasē. Pirmā spēle jau 12. februāra vakarā pret amerikāņiem, pēc kā sekos dueļi pret Vāciju 14. februārī un Dāniju 15. februārī. Pirms četriem gadiem Latvijas hokejisti zaudēja visās četrās spēlēs un ieņēma 11. vietu.
Latvijas izlases sastāvs ziemas olimpiskajām spēlēm:
vārtsargi: Elvis Merzļikins (Kolumbusas "Blue Jackets", NHL), Artūrs Šilovs (Pitsburgas "Penguins", NHL), Kristers Gudļevskis ("Fischtown Pinguins", Vācija)
aizsargi: Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija), Alberts Šmits ("Jukurit", Somija), Uvis Balinskis (Floridas "Panthers", NHL), Ralfs Freibergs (Vitkovices "Ridera", Čehija), Roberts Mamčics (Karlovi Vari "Energie", Čehija), Jānis Jaks (Karlovi Vari "Energie", Čehija), Kristaps Zīle (Libereces "Bili Tygre", Čehija), Kristiāns Rubīns (Plzeņas "Škoda", Čehija)
uzbrucēji: Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Dans Ločmelis (Providensas "Bruins", AHL), Kaspars Daugaviņš ("Huskies", Vācija-2), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Rihards Bukarts ("Presov", Slovākija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Zemgus Girgensons (Tampabejas "Lightning", NHL), Eduards Tralmaks (Grandrapidas "Griffins", AHL), Teodors Bļugers (Vankūveras "Canucks"), Roberts Bukarts ("Pioneers", Austrija), Oskars Batņa ("Pelicans", Somija), Haralds Egle (Karlovi Vari "Energie", Čehija), Sandis Vilmanis (Šarlotas "Checkers", AHL), Anrī Ravinskis (Ebotsfordas "Canucks", AHL)
