Olimpisko spēļu 2.diena: tuvplānā kamaniņu sportisti un biatlona jauktā stafete
Otrajā oficiālajā ziemas olimpisko spēļu dienā sadalīs veselus septiņu medaļu komplektus, un trijos no tiem uz starta dosies latviešu sportisti.
Distanču slēpošanā iesaistīsies arī kungi, pirmie starti paredzēti biatlonā, bet vīri kamaniņu sportā noskaidros medaļniekus. Otrās oficiālās dienas laikā medaļu komplekti tiks sadalīti arī ātrlisdošanā (5000 metros vīriešiem), snovbordā (paralēlajā milzu slalomā vīriešiem un sievietēm) un kalnu slēpošanā (nobraucienā sievietēm).
Vēl viens skiatlons
Ja olimpisko spēļu oficiālajā pirmajā dienā uz starta skiatlonā devās distanču slēpotājas (Patrīcija Eiduka finišēja 23. vietā), tad šoreiz laiks kungiem. No Latvijas uz olimpiskajām spēlēm devušies Raivo Vigants, Lauris Kaparkalējs un Niks Saulītis. Šodien skiatlonā startēs tikai Vīgants, kurš nav slēpis, ka, iespējams, šī ir viņa noslēdzošā sezona profesionālā sportista statusā.
Vīgants startēs savās otrajās olimpiskajās spēlēs. Pirms četriem gadiem Pekinā viņš skiatlonā ierindojās 51. vietā, bet labāko rezultātu uzrādīja sprintā - 20. pozīciju. Lauris Kaparkalējs un Niks Saulītis piedzīvo savas olimpisko spēļu debijas.
Vienīgajās šīs sezonas skiatlona sacensībās Pasaules kausa ietvaros Trondheimā triumfēja norvēģietis Johanness Klēbo. Viņš ir arī Pasaules kausa kopvērtējuma līderis, turklāt pārliecinoši - 1539 punkti, otrajā vietā esošajam ir 1158. Latviešu sportisti konkrētajā Pasaules kausa posma skiatlona sacensībās nestartēja.
Pirms četriem gadiem Pekinā dubultuzvaru šajā distancē svinēja agresorvalsts pārstāvji - zeltu ieguva Aleksandrs Bolšunovs, bet sudrabu Deniss Spicovs. Ar bronzu samierinājās soms Īvo Niskanens. Olimpiskās spēles kā favorīts šajā distancē sagaida jau minētais norvēģis Klēbo, bet no latviešu vīriem augstākos rezultātus sagaida komandu sprintā, tā iepriekš atklāja Latvijas Slēpošanas federācijas valdes loceklis Jānis Puida.
Latvijas distanču slēpotāji ceļā uz Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm
Ar laba vēlējumiem un līdzjutēju atbalstu ceļā uz Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm pavadīti Latvijas distanču slēpotāji.
Startēs arī biatlons
Nedaudz pēc distanču slēpošanas beigām (šīs sacensības ritēs no plkst. 13:30 līdz 14:50) būs iespējams slēgties jau nākamajam sportam. No plkst. 15:05 Antholcā, kas ir labi zināma trase biatlonistiem (katru gadu šeit tiek uzņemtas Pasaules kausa sacensības), sāksies cīņa par medaļām biatlonā.
Kā pirmā disciplīna plānota 4x6 kilometru jauktā stafete. Šī kļūs par ceturto reizi, kad olimpisko spēļu laikā notiek jauktā stafete - pirmo reizi programmā to ieviesa 2014. gadā Sočos. Tās laikā piedalās divas sievietes un divi vīrieši un katrs savā posmā veic sešus kilometrus, kuru laikā jāveic arī divas šaušanas (viena guļus, viena stāvus).
Pirms četriem gadiem Pekinā par olimpiskajiem čempioniem kļuva Norvēģijas sportisti, kuri aiz sevis atstāja Francijas un Krievijas Olimpiskās komitejas stafešu sastāvus. Līdzšinējā Pasaules kausa sezonā jauktā 4x6 kilometru stafete notikusi divas reizes - Estešundā un Novo Mesto. Pirmajā triumfēja Francijas biatlonisti, bet otrajā - Itālijas. Abas minētās izlases palika otrās pamīšus (itāļi Zviedrijā, francūži Čehijā), bet trešās vietas ieguva norvēģi un čehi.
Zviedrijā Latvijas kvartets (Aleksandrs Patrijuks, Edgars Mise, Baiba Bendika, Sanita Buliņa) ar veseliem trīs soda apļiem ierindojās 21. vietā, bet Čehijā latviešus (Anniju Sabuli, Sanitu Buliņu, Aleksandru Patrijuku un Edgaru Misi) apdzina par apli (15. vieta).
Šodien uz starta dosies 21 nācija, un Latviju pārstāvēs šobrīd vadošie biatlonisti - Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Baiba Bendika un Estere Volfa. "Mums ir ļoti laba komanda. Cerams, ka iesāksim uz pozitīvas nots," Latvijas televīzijai teica Baiba Bendika, kura startēs trešajās olimpiskajās spēlēs.
Kamaniņās noskaidros medaļniekus
Otro dienu kamaniņu sportā aizvadīs vīrieši. No plkst. 18:00 gaidāms trešais un ceturtais brauciens, kurā tad arī noskaidrosies pirmo trīs vietu ieguvēji.
Pirmajā dienā visveiksmīgāk no latviešiem startēja Kristers Aparjods. Viņš abos braucienos bija ceturtais un arī kopvērtējumā ir šajā pozīcijā. Vistuvāk viņam ir trešā vieta un itālis Dominiks Fišnalers, kurš ir 0,210 sekundes priekšā. Jonass Millers un līderis Makss Langenhans no Vācijas (abos braucienos uzrādīja trases rekordus) ir jau krietni attālinājušies no pārējiem (pussekundi un vairāk nekā 0,300 sekundes).
Pirmo desmitnieku noslēdzis Gints Bērziņš. Viņam abos braucienos bija labs starts, taču ne tik labs turpinājums. Desmitā un devītā vieta braucienos dod viņam desmito vietu kopvērtējumā. Tuvu ir devītā vieta, pie noteiktas veiksmes sakritības vēl var pacīnīties pat par sešinieku, taču visdrīzāk cīņa var notikt ar vēl diviem konkurentiem.
Līderis ir vācietis Makss Langenhans, kurš pirmajos braucienos bija nepārspējams.