Raimo Vīgants pieļauj, ka šī būs viņa pēdējā sezona profesionālajā sportā
Latvijas distanču slēpotāji ļoti labi zina olimpisko spēļu sacensību vietas Predaco ielejas īpatnības, pauž distanču slēpotājs Raimo Vīgants.
26 gadus vecajam Vīgantam Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles būs otrās viņa karjerā. Patlaban viņa plānā ir startēt visās olimpisko spēļu distancēs, tajā skaitā arī 50 kilometros klasiskajā stilā. "Par pašu pēdējo distanci laika gaitā sapratīsim, vai aizvadīšu pēc visām sacensībām. Pekinā garā distance laikapstākļu dēļ bija saīsināta, bet otro 50 kilometru distanci braucu pērn pasaules čempionātā smagos un sarežģītos apstākļos. Starptautiskā mērogā 50 kilometrus klasiskajā stilā vēl neesmu slēpojis," stāstīja Vīgants.
Latvijas distanču slēpotāji ceļā uz Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm
Ar laba vēlējumiem un līdzjutēju atbalstu ceļā uz Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm pavadīti Latvijas distanču slēpotāji.
Pekinā Vīgants sprintā brīvajā stilā iekļuva izslēgšanas cīņās un izcīnīja 20. vietu, kas ir augstākais sasniegums Latvijas distanču slēpošanā olimpiskajās spēlēs. Vīgants atzina, ka pārsteidzis gan sevi pašu, gan pārējos, jo tik augstvērtīgu rezultātu no viņa neviens neesot gaidījis. "Šajā laikā izdevies arī progresēt, piemēram, pērn ar Lauri Kaparkalēju iekļuvām pirmajā trīsdesmitniekā Pasaules kausa posmos. Izcīnīju 17. vietu, un arī izslēgšanas braucienos jutu, ka varu konkurēt un cīnīties ar pārējiem. Olimpiskajās spēlēs sprints būs klasiskajā stilā, kas man nav parocīgs, taču mēģināsim izdarīt maksimumu, lai kvalificētos labāko trīsdesmitniekam. Olimpisko spēļu trase būs arī garāka, nekā ierasts," secināja Vīgants.
Olimpisko spēļu sacensības distanču slēpošanā norisināsies Predaco, Valdifjemmē, kas ir sportistiem pazīstama vieta. "Predaco ieleju ļoti labi pazīstam, jo tur gandrīz katru gadu bijušas sacensības, tajā skaitā arī ar rollerslēpēm. Aizpērn tur startējām pasaules čempionātā, un iepriekšējā sezonā tur bija arī "Tour de Ski" posms. Ieleja, apstākļi un trases mums ir pazīstami. Jutīsimies kā mājās," pauda Vīgants.
"Augstums virs jūras līmeņa ir aptuveni 1000-1100 metri. To nevar nosaukt par augstkalni, līdz ar to izvēlējāmies startēt visos Pasaules kausa posmos, kas notika šāda augstuma virs jūras līmeņa trasēs," turpināja Vīgants.
Paralēli startēšanai distanču slēpošanā augstākajā līmenī Vīgants nodarbojas arī ar uzņēmējdarbību, attīstot savu karjeru ārpus sporta. "Atalgojums sportā ir tik, cik tas ir. Tāpēc jau arī iepriekšējā olimpiskajā ciklā strādāju algotu darbu, patlaban paralēli nodarbojos arī ar uzņēmējdarbību. Esmu spējis pilnībā sagatavoties, aizvadot kvalitatīvu vasaras un rudens periodu. Tas nav traucējis, tieši pretēji - motivējis strādāt un trenēties," uzsvēra Vīgants.
Kā secināja Vīgants, Latvijā nodarboties ar individuālo sporta veidu ir smagi un skarbi, un ne katrs ir spējīgs strādāt tādos apstākļos. "Vairāk teiktu, ka šī būs mana pēdējā sezona. Tie, kas esam ieguvuši ceļazīmes uz olimpiskajām spēlēm, esam paveikuši ar pašu smagu darbu. Ne vienmēr individuālās disciplīnas ir salīdzināmas, un tāpēc novērtējums sporta kuluāros nav pats labākais. Līdz ar to arī dažu individuālo sporta veidu pārstāvji kuļamies tādā kā dzirnakmenī. Taču tas tikai norūda mūs kā cilvēkus un motivē turpināt strādāt," stāstīja Vīgants.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.