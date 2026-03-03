Dziedātāja Keša sašutusi par Baltā nama video: "Neizmanto manu mūziku, noziedzniek"
Amerikāņu dziedātāja Keša nākusi klajā ar paziņojumu pēc tam, kad viņas dziesma tika izmantota Baltā nama “TikTok” video.
Dziedātāja Keša paziņojusi sociālajā tīklā “X”, ka nesen uzzinājusi, ka viņas dziesma tikusi izmantota Baltā nama publicētajā “TikTok” video. Video tika publicēts 11. februārī, un tas jau ir savācis vairāk nekā 15 miljonus skatījumu, kā arī ieguvis 1,8 miljonus “patīk” atzīmju. Tajā redzams, kā kaujas lidmašīna izšauj raķeti un uzspridzina kuģi.
Keša raksta: “Esmu uzzinājusi, ka Baltais nams ir izmantojis vienu no manām dziesmām vietnē “TikTok”, lai kūdītu uz vardarbību un draudētu ar karu. Mēģināt padarīt karu par kaut ko mazsvarīgu un smieklīgu ir pretīgi un necilvēcīgi. Es absolūti NEATBALSTU to, ka mana mūzika tiek izmantota, lai veicinātu jebkāda veida vardarbību. Mīlestība vienmēr uzvar naidu. Lūdzu, mīliet sevi un cits citu šādos laikos. Šī klajā izrādītā necieņa pret cilvēku dzīvību un, atklāti sakot, šis uzbrukums mūsu nervu sistēmām nav tas, par ko es iestājos.”
Beigās viņa piebilst: “Turklāt nedrīkstam ļaut, lai tas novērstu mūsu uzmanību no fakta, ka noziedzīgais plēsējs Donalds Tramps failos parādās vairāk nekā miljonu reižu.”
Tā nav pirmā reize, kad kāda slavenība norāda, ka nevēlas, lai viņas mūzika tiktu izmantota Baltā nama publicētajos video. Pērn popzvaigznes Sabrinas Kārpenteres dziesma “Juno” tika izmantota video, kurā redzami tiesībsargi, kas šķietami aiztur personas imigrācijas operāciju laikā.
“Grammy” balvu ieguvusī dziedātāja šo video nodēvēja par “ļaunu un pretīgu”.