Šogad atkal "anti-seksa gultas"? Milānas olimpisko spēļu guļvietas sportistiem sagādā ne mazums neērtību
Pagājušajā vasarā Parīzē notikušajās Olimpiskajās spēlēs plašas diskusijas izraisīja kartona gultas olimpiskajā ciematā, kuras dēvēja arī par "anti-seksa gultām". Savukārt Ziemeļitālijā notiekošajās spēlēs Milānā–Kortīnā no šādas prakses ir atteikušies – olimpiešu dzīvesvietās ir izvietotas tradicionālākas gultas, kas gan sportistiem joprojām sagādā ne mazums neērtību.
Ja 2024. gada vasarā galvenais sarunu temats bija kartona gultas, tad šajās olimpiskajās spēlēs tās ir aizstātas ar tik cietām gultām, ka sportistiem tiek piedāvāta iespēja mīkstināt guļvietu, izmantojot īpašus japāņu matračus.
Piemēram, Zviedrijas sieviešu hokeja izlases spēlētājas parādīja Milānā izvietoto askētisko olimpisko ciematu. Gaiši pelēkas daudzdzīvokļu ēkas atrodas rīkotājpilsētas dienvidu daļā, un zviedru hokejistes Tea Juhansone un Ida Kārlsone atzina, ka istabās greznības ir pavisam maz.
Katrai ir savs skapis un sava gulta, bet uz divām sportistēm ir viena vannasistaba. Nekā lieka. Un, protams, ir arī gultas. Pēdējos gados tās ir kļuvušas gandrīz par tikpat neatņemamu olimpisko klasiku kā olimpiskā uguns, raksta "Expressen".
Lūk, kā tas bija:
Olympic athletes train 10 hours a day. They measure every calorie and get the exact same amount of REM sleep each night.— Trung Phan (@TrungTPhan) July 18, 2024
They do it for a decade and will arrive to the Paris 2024 Olympic Village to sleep on these cardboard mattresses that look like they were bought on Temu. pic.twitter.com/FiZmBS96NG
Tomēr lielākajai daļai sportistu ar šīm gultām problēmu nebija. Pat Zviedrijas karalis Kārlis Gustavs tās atzinīgi novērtēja pēc tam, kad vizītes laikā olimpiskajā ciematā Parīzē nedaudz pasēdēja uz vienas no tām.
Bet kādas gultas ir Milānā? "Nezinu, vai biju tieši satraukta, taču nedaudz uztraucos – jā. Baumas taču klīda... Vismaz tās nav no kartona, taču gultas ir diezgan cietas," sacīja Tea Juhansone.
Pēc spēļu beigām olimpisko ciematu plānots pārbūvēt par studentu kopmītnēm, tāpēc šobrīd tur ir vienkāršas gultas ar koka rāmjiem un cietiem matračiem.
"Pirmajā dienā, kad mēs šeit ieradāmies, es gribēju mesties uz gultas, bet no trieciena man gandrīz aizrāvās elpa! Tāpēc tā labāk nedarīt. Taču pēc smagas spēles, iespējams, pat ir noderīgi pagulēt uz kaut kā tik cieta," pieļāva Juhansone.
Gultas ir tik cietas, ka Zviedrijas olimpiskajai delegācijai tika piedāvāta iespēja uzlabot komfortu – par to parūpēsies Japānas uzņēmums, kas sponsorē olimpiskās spēles.
Runa ir par īpašiem matračiem, kuru cietību var mainīt atkarībā no tā, kā tos apgriež. Uzņēmums cer izdalīt matračus apmaiņā pret nelielu reklāmu no nacionālajām olimpiskajām komitejām.
"Mums nav tik daudz matraču, lai pietiktu visai olimpiskajai ciematam, tāpēc mēs slēdzam šādus darījumus. Pašlaik mums ir palikuši tikai apmēram simts gabali. To piegāde no Japānas aizņem laiku," izdevumam "Expressen" sacīja uzņēmuma "Airweave" pārstāvis Juta Midzuno.
Pēc Juhansones domām, ir dīvaini, ka informācija par matračiem vispirms tika nodota žurnālistiem, nevis sportistiem, kuri faktiski dzīvo olimpiskajā ciematā. "Ir mazliet savādi, ka tieši jūs par to stāstāt sportistiem, jo mums par šiem matračiem nekas nebija teikts," sacīja Juhansone, kad "Expressen" viņu informēja par japāņu matračiem.
Zviedrijas Olimpiskā komiteja paziņoja, ka ir kontaktējusies ar Japānas uzņēmumu, taču par matraču iegādi pagaidām runa nav.