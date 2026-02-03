Ukrainas ārlietu ministrs Sibiha pasaka, ko domā par FIFA prezidentu Infantino
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha reaģējis uz FIFA prezidents Džanni Infantino vēlmi panākt Krievijas atgriešanos starptautiskajās sacensībās.
679 Ukrainian girls and boys will never be able to play football — Russia killed them.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 2, 2026
And it keeps killing more while moral degenerates suggest lifting bans, despite Russia’s failure to end its war.
Future generations will view this as a shame reminiscent of the 1936 Olympics. pic.twitter.com/elakyRgeIZ
“679 Ukrainas meitenes un zēni nekad vairs nespēs spēlēt futbolu — Krievija viņus nogalināja. Un tā turpina nogalināt vēl, kamēr morālie deģenerāti ierosina atcelt aizliegumus, par spīti tam, ka Krievija neizbeidz savu karu. Nākamās paaudzes uz to raudzīsies kā uz apkaunojumu, kas atgādina 1936. gada olimpiskās spēles,” viņš rakstīja mikroblogošanas vietnē “X”, atgādinot par Berlīnē pompozi sarīkotajām olimpiskajām spēlēm, kamēr Ādolfa Hitlera Vācijā aizvien brutālāk darbojās nacistu represiju režīms.
Jauns.lv jau vēstīja, ka FIFA prezidents Džanni Infantino pirmdien pauda vēlmi, lai sporta sankcijas pret Krieviju tiktu atceltas un agresorvalsts varētu piedalīties starptautiskajās sacensībās, jo sankcijas “nav devušas nekādu rezultātu”. Šādu vēlmi Infantino pauda laikā, kad Krievija jau gandrīz četrus gadus slepkavo Ukrainā, turpinot asiņaināko karu Eiropā kopš Otrā pasaules kara — jau nākamajā naktī krievu okupanti sarīkoja kārtējo intensīvo raķešu un dronu uzbrukumu Ukrainas pilsētu infrastruktūras objektiem un dzīvojamām mājām, lai iedzīvotāji stindzinošā salā paliktu bez elektrības, apkures un ūdens.
Pēc Krievijas invāzijas Ukrainā 2022. gada 24. februārī FIFA un UEFA noteica sankcijas pret Krieviju, liedzot tās izlasei piedalīties Pasaules kausa izcīņas un Eiropas čempionāta kvalifikācijā, bet klubiem — starptautiskajās futbola sacensībās.
Intervijā televīzijas kanālam “Sky Sports” Infantino sacīja, ka šobrīd aizliegumu vajadzētu atcelt jauniešu kategorijās. “Mums ir tas ir jādara. Noteikti. Šis aizliegums nav devis nekādu rezultātu – tas tikai radījis lielāku neapmierinātību un naidu. Tas, ka Krievijas zēniem un meitenēm tiktu ļauts spēlēt futbolu citās Eiropas daļās, varētu palīdzēt,” viņš sacīja. “Tas noteikti ir jādara, vismaz jauniešu kategorijās.”
Pērn aprīlī UEFA kongresā Infantino jau pauda atbalstu Krievijai un paziņoja, ka vēlas, lai Krievija atgrieztos “futbola vidē, jo tas nozīmētu, ka viss ir atrisināts”.