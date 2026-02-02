FIFA prezidents Infantino gatavs atplestām rokām uzņemt agresorvalsti Krieviju
FIFA prezidents Džanni Infantino pirmdien paudis vēlmi, lai sporta sankcijas pret Krieviju tiktu atceltas un agresorvalsts varētu piedalīties starptautiskajās sacensībās, jo tās “nav devušas nekādu rezultātu”. Šādu vēlmi Infantino paudis laikā, kad Krievija jau 1440 dienas slepkavo Ukrainā, turpinot asiņaināko karu Eiropā kopš Otrā pasaules kara.
Pēc Krievijas invāzijas Ukrainā 2022. gada 24. februārī FIFA un UEFA noteica sankcijas pret Krieviju, liedzot tās izlasei piedalīties Pasaules kausa izcīņas un Eiropas čempionāta kvalifikācijā, bet klubiem —starptautiskajās futbola sacensībās.
Intervijā televīzijas kanālam “Sky Sports” Infantino sacīja, ka šobrīd aizliegumu vajadzētu atcelt jauniešu kategorijās. “Mums ir tas ir jādara. Noteikti. Šis aizliegums nav devis nekādu rezultātu – tas tikai radījis lielāku neapmierinātību un naidu. Tas, ka Krievijas zēniem un meitenēm tiktu ļauts spēlēt futbolu citās Eiropas daļās, varētu palīdzēt,” viņš sacīja. “Tas noteikti ir jādara, vismaz jauniešu kategorijās.”
2023.gadā UEFA sākotnēji mīkstināja savu politiku, ļaujot U17 komandām piedalīties sacensībās, taču pēc plašas dalībvalstu federāciju pretestības no šī lēmuma atteicās, norāda ESPN.
Pērn aprīlī UEFA kongresā Infantino jau ir pauda atbalstu Krievijai un paziņoja, ka vēlas, lai Krievija atgrieztos “futbola vidē, jo tas nozīmētu, ka viss ir atrisināts”.
Savukārt UEFA prezidents Aleksandrs Čeferins ir paziņojis, ka Krievijas izlase un klubi atkal varēs piedalīties starptautiskajās sacensībās pēc kara beigām. “Kad karš beigsies, tā tiks uzņemta atpakaļ,” viņš paziņoja. UEFA izpildkomitejas sanāksme ir paredzēta šomēnes.