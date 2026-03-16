Lielākajā daļā Latvijas upju izgājis ledus, bet Daugavā ūdens vēl celsies

Lielākajā daļā Latvijas upju izgājis ledus, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Ledus sega saglabājas vairs tikai dažos upju posmos, turklāt ledus ir pacelts, atrauts no krastiem un ievērojami zaudējis savu izturību. Ledus kārta saglabājas Daugavas augštecē un Pļaviņu ūdenskrātuvē.
Līdz ar ledus iziešanu stabilizējies ūdens līmenis upēs. Šonedēļ ūdens līmenis upēs galvenokārt pazemināsies, bet Daugavā gaidāma ūdens līmeņa paaugstināšanās.
Ūdens temperatūra upēs un ezeros, kā arī jūrā ir 0..+4 grādi.