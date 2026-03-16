Latvijā janvārī strauji audzis jaundzimušo skaits, īpaši pieaugusi meiteņu dzimstība
Latvijā šogad janvārī reģistrēti 946 jaundzimušie, kas ir par 7,4% jeb 65 jaundzimušajiem vairāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati.
Pēdējo reizi jaundzimušo skaita pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi Latvijā fiksēts 2023. gada nogalē, kad gan palielinājums bija minimāls - 2023. gada novembrī salīdzinājumā ar 2022. gada novembri reģistrēto jaundzimušo skaits pieauga par 0,2%, sasniedzot 1079, bet 2023. gada decembrī salīdzinājumā ar 2022. gada decembri pieaugums bija par 0,1%, sasniedzot 1096 jaundzimušos. Tie bija vienīgie mēneši 2023. gadā, kad jaundzimušo skaits salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi pieauga.
Savukārt pēdējo reizi straujāks pieaugums nekā šogad janvārī fiksēts 2019. gada decembrī, kad salīdzinājumā ar 2018. gada decembri Latvijā reģistrēto jaundzimušos skaits palielinājās par 8,7%, sasniedzot 1538.
2026. gada janvārī starp reģistrētajiem jaundzimušajiem 466 bija zēni, kas ir par 0,9% jeb četriem vairāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā, bet 480 bija meitenes, kas ir pieaugums par 14,6% jeb 61.
Tajā pašā laikā janvārī Latvijā reģistrēti 2559 mirušie, kas ir par 6,1% jeb 148 vairāk nekā pagājušā gada janvārī.
Tādējādi šogad janvārī reģistrēto mirušo skaits par 1613 pārsniedza dzimušo skaitu, kamēr pērn attiecīgajā periodā mirušo skaits par 1530 pārsniedza dzimušo skaitu.
Vienlaikus janvārī strauji samazinājies noslēgto laulību skaits - šogad janvārī Latvijā reģistrētas 358 laulības, kas salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu ir par 23,2% jeb 108 laulībām mazāk.
Šogad 1. februārī Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,821 miljons.