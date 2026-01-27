“Ventspils” basketbolisti pieveic Pērnavu, “Rīgas zeļļi” sagrauj “Keila”, "VEF Rīga" pārspēj LU
"Ventspils" un "Rīgas zeļļi" otrdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlēs pārspēja attiecīgi Pērnavas "Transcom" un "Keila" komandas, bet "VEF Rīga" bija pārāka pār "Latvijas Universitāti".
Ventspilnieki mājās svinēja uzvaru ar rezultātu 80:71 (27:28, 10:9, 19:21, 24:13).
Uzvarētājiem ar 16 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām rezultatīvākais bija Braients Tomass, 14 punktus guva Roberts Bērze, 13 punkti, 11 bumbas zem groziem un deviņas rezultatīvas piespēles bija Kemeronam Šeltonam, bet 12 punktus guva Renārs Birkāns.
Viesiem 18 punktus guva Adžirogene Džonsons.
"Ventspils" ar 14 uzvarām 19 mačos ieņem ceturto vietu, bet pērnavieši ar astoņām uzvarām 19 spēlēs ir devītajā pozīcijā.
Tikmēr "Rīgas zeļļi" viesos uzvarēja ar rezultātu 91:69 (16:19, 29:22, 21:11, 25:17).
Ar 19 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām izcēlās Semjuels Adevunmi, pa 17 punktiem guva Rodijs Mačoha un Frenkijs Filders, kuri izcīnīja attiecīgi deviņas un astoņas bumbas zem groziem, bet 13 punkti, septiņas rezultatīvas piespēles un trīs pārtvertas bumbas bija Denisam Lukašovam.
"Keila" komandā 20 punktus guva Kvions Bērnss.
"Rīgas zeļļi" ar 15 uzvarām 19 mačos ir vicelīderi, bet "Keila" ar četrām uzvarām 19 spēlēs ir 11. pozīcijā.
Savukārt "VEF Rīga" divu galvaspilsētas komandu duelī viesos LU uzveica ar rezultātu 89:73 (24:23, 21:22, 24:15, 20:13).
"VEF Rīga" komandā rezultatīvākais ar 24 punktiem bija Kristaps Ķilps, kurš arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas un atdeva sešas rezultatīvas piespēles, 19 punkti un astoņas bumbas zem groziem bija Toni Ročakam, bet 13 punktus guva Iļja Sidorovs.
LU sastāvā 20 punktus guva Brodijs Fokss, 14 punkti, sešas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles bija Francim Neilandam, bet desmit punktus guva un sešas atlēkušās bumbas izcīnīja Rūdis Donis.
"VEF Rīga" vienībai 14 uzvaras 18 spēlēs dod trešo vietu, bet LU uzvarējusi divos no 17 dueļiem un ir pirmspēdējā, 13. pozīcijā.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".