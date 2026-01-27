Meksikā aiztur bijušo Kanādas olimpieti, kuru salīdzināja ar Pablo Eskobaru. Viņš savu vainu noziegumos noliedz
Pagājušās nedēļas beigās Meksikā aizturēja Raienu Džeimsu Vedingu, kuru apsūdz par vērienīga narkotikas biznesa vadīšanu, cilvēku noslepkavošanu un citiem noziegumiem. Vedings jau stājies tiesas priekšā Kalifornijā, kur pret sevi vērstās apsūdzības noliedzis.
Jau ziņots, ka bijušais olimpietis Raiens Džeimss Vedings nonāca FIB desmit vismeklētāko noziedzinieku sarakstā. Izmeklētāji uzskatīja, ka viņš vada vienu no pasaulē lielākajiem narkotiku kontrabandas tīkliem un ir galvenais kokaīna izplatītājs Kanādā. “Nešaubieties ne mirkli: Raiens Veddings ir mūsdienu Pablo Eskobara iemiesojums. Viņš ir mūsdienu “El Čapo” Gusmana versija,” preses konferencē 2025. gada decembrī paziņoja FIB direktors Kešs Patels.
Izmeklētāji uzskatīja, ka Vedings slēpjas tieši šajā valstī un sadarbībā ar Sinaloas karteli viņš no Kolumbijas ievesto kokaīnu piegādā uz ASV un Kanādu. ASV ģenerālprokurore Pama Bondi paziņojusi, ka Vedinga organizācijas darbība ik gadu nodrošinājusi vairāk nekā vienu miljardu dolāru nelikumīgu ienākumu no narkotiku tirdzniecības, nosaucot to par “vienu no ražīgākajām un vardarbīgākajām narkotiku kontrabandas organizācijām pasaulē”.
Pagājušās nedēļas beigās tika ziņots, ka Vedings ir aizturēts. Meksikas varas iestāžu pārstāvji atklājuši, ka viņš padevies pats, ierodoties Meksikā esošajā ASV vēstniecībā. Pirms tam aptuveni gada garumā viņu notvert mēģināja ASV, Meksikas, Kanādas, Kolumbijas un Dominikānas republikas tiesībsargi. Tomēr šo meksikāņu teoriju noliedz Vedinga jurists Entonijs Kolombo, sakot, ka viņš tika arestēts. "Raienu aizturēja. Viņš nepadevās." Vedinga jurists norādīja, ka viņš atrodas labā noskaņojumā.
FIB pārstāvji atteicās sniegt papildus komentārus lietā. Pirmdien, 26. janvārī, viņš stājās tiesas priekšā Kalifornijā, kur visās apsūdzībās noliedza savu vainu. Tiesas sēdes laikā Vedings īsi pasmaidīja, tad sakrustoja rokas un atgāzās krēslā, pirms pārskatīja dokumentus kopā ar savu juristu. Kad viņam jautāja, vai ir lasījis pret viņu iesniegtās apsūdzības, Vedings atbildēja: "Esmu lasījis abas, jā." Tika nolemts Vedingu paturēt apcietinājumā, taču nav izslēgts, ka laika gaitā viņu varētu atbrīvot pret drošības naudu, ja šāds pieprasījums no apsūdzētā sekos.
Kanādā par narkotiku tirdzniecību Vedingam ir dažādas apsūdzības jau kopš 2015. gada. 2010. gadā viņu apcietināja ASV par kokaīna izplatīšanu, taču gadu vēlāk viņu no cietuma atbrīvoja. 2024. gadā FIB viņam uzrādīja apsūdzības par miljardiem vērta noziedzīga uzņēmuma vadīšanu, kokaīna izplatīšanu, slepkavībām un citiem noziegumiem. Tā, piemēram, Vedings tiek apsūdzēts par divu Kanādas ģimenes locekļu slepkavību pasūtīšanu 2023. gadā, atriebjoties par nozagtu narkotiku sūtījumu, un par slepkavības pasūtīšanu narkotiku parāda dēļ 2024. gadā. Pagājušajā gadā Vedingam tika izvirzītas jaunas apsūdzības par liecinieka slepkavības organizēšanu Kolumbijā, lai palīdzētu viņam izvairīties no izdošanas uz ASV.
Meksika sasparojusies narkotiku tīklu apkarošanā un karteļu aizturēto nosūtīšanu uz ASV pēc Donalda Trampa paziņojumiem par iespējamiem uzbrukumiem. Savukārt Raiens Vedings vēl 2002. gada Soltleiksitijas olimpiskajās spēlēs Kanādas delegācijā startēja snovborda sacensībās, izcīnot tikai 24. vietu. Tieši pēc šīm olimpiskajām spēlēm Vedings pārtrauca sportista karjeru un pievērsās noziedzīgajām nodarbēm.